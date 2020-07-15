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В России началось производство нового седана Kia K5

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Фото: Kia
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На российском заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство седана бизнес-класса Kia K5. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 15 июля в редакцию «Известий».

Отмечается, что модель приходит на смену седану Optima. Решение о запуске новинки обусловлено изменениями в стратегии бренда и новым вектором развития дизайна.

Длина машины составляет 4905 мм, ширина — 1860, высота — 1445 мм. Колесная база достигает 2850 мм.

Дизайн нового автомобиля выполнен в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра»: серийная машина получила широкую радиаторную решетку, светодиодные фары Z-образной формы и фонари, соединенные светодиодной полосой.

В России новый седан Kia K5 будет предлагаться с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с., а также 194-сильным мотором объемом 2,5 л.

Продажи модели на российском рынке стартуют осенью 2020 года.

10 июля сообщалось, что Kia начала производство гибридной модификации среднеразмерного кроссовера Sorento.

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