Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Фургал заявил в суде о непричастности к вменяемым ему преступлениям
Общество
Мишустин поручил ввести трассу Москва–Казань в эксплуатацию к 2024 году
Спорт
«Формула-1» объявила дату проведения гонки в Сочи
Общество
Песков объяснил секретность дела Сафронова
Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики

Kia выпустила гибридную версию кроссовера Sorento

0
Фото: Kia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Kia начала производство гибридной модификации среднеразмерного кроссовера Sorento. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 10 июля в редакцию «Известий».

Первые автомобили предназначены для европейского рынка. Вскоре начнется производство этой модели для продаж в Северной Америке.

Гибридный кроссовер Kia Sorento оснащается силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового бензинового турбодвигателя и электромотора. Суммарная мощность агрегата составляет 230 л.с.

Отмечается, что аккумуляторная батарея размещена под полом автомобиля. При таком положении она оказывает минимум влияния на простор салона или полезный объем багажного отсека.

29 июня сообщалось, что Kia приостановила продажи на российском рынке кроссовера Seltos из-за технической неисправности модели.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020