Kia выпустила гибридную версию кроссовера Sorento

Корейская компания Kia начала производство гибридной модификации среднеразмерного кроссовера Sorento. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 10 июля в редакцию «Известий».

Первые автомобили предназначены для европейского рынка. Вскоре начнется производство этой модели для продаж в Северной Америке.

Гибридный кроссовер Kia Sorento оснащается силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового бензинового турбодвигателя и электромотора. Суммарная мощность агрегата составляет 230 л.с.

Отмечается, что аккумуляторная батарея размещена под полом автомобиля. При таком положении она оказывает минимум влияния на простор салона или полезный объем багажного отсека.

29 июня сообщалось, что Kia приостановила продажи на российском рынке кроссовера Seltos из-за технической неисправности модели.