Прямой эфир

Названа дата премьеры нового кроссовера Kia Sonet

0
Фото: KIA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Kia 7 августа представит новый компактный кроссовер Sonet. Об этом 21 июля сообщает Autonews.

Чемпионская заявка: из чего сделан корейский бестселлер
«Минтранс» проверил новый Kia Seltos на дорогах и бездорожье

Дизайн машины будет выполнен в соответствии с фирменной концепцией бренда «Улыбка тигра»: модель получит массивный бампер, широкую радиаторную решетку и узкие фары со светодиодными ходовыми огнями.

Автомобиль оснастят 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 90 л.с. Кроме того, в гамму двигателей войдет литровый агрегат мощностью 120 л.с. и турбодизель объемом 1,5 л. Привод предусмотрен только передний.

Сборку модели наладят в Индии. О том, появится ли кроссовер на российском рынке, не сообщается.

15 июля сообщалось, что на российском заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство седана бизнес-класса Kia K5.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020