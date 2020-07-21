Названа дата премьеры нового кроссовера Kia Sonet

Корейская компания Kia 7 августа представит новый компактный кроссовер Sonet. Об этом 21 июля сообщает Autonews.

Дизайн машины будет выполнен в соответствии с фирменной концепцией бренда «Улыбка тигра»: модель получит массивный бампер, широкую радиаторную решетку и узкие фары со светодиодными ходовыми огнями.

Автомобиль оснастят 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 90 л.с. Кроме того, в гамму двигателей войдет литровый агрегат мощностью 120 л.с. и турбодизель объемом 1,5 л. Привод предусмотрен только передний.

Сборку модели наладят в Индии. О том, появится ли кроссовер на российском рынке, не сообщается.

15 июля сообщалось, что на российском заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство седана бизнес-класса Kia K5.