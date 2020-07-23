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В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500

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Фото: commons.wikimedia.org
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Комплекс противоракетной обороны США (ПРО) ТHAAD долгое время считался одним из лучших в мире, однако появление зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей» подорвет авторитет американских систем, пишет китайское издание Sina.

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Автор материала отмечает, что ТHAAD нацелен на обнаружение и защиту от баллистических ракет и может вести огонь по авиации противника.

Комплекс оснащен 10 ракетами с боеголовками, способными достигнуть удаленной на 500 м цели за 2,5 сек. Бортовая система поиска и сопровождения представлена радарами AN/TPY-2 двух моделей, одна из которых отвечает за поиск баллистических ракет при подъеме, а вторая осуществляет наведение.

«Все показатели говорят о поразительной мощи комплекса THAAD, однако С-500 принадлежит к новому поколению систем воздушно-космической обороны… Новейшие комплексы, которые Россия получит до конца этого года, подорвут авторитет THAAD», — приводит перевод китайской статьи портал ИноСМИ 23 июля.

Отмечается, что «Прометей» будет способен уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, а также низкоорбитальные спутники и космические средства поражения.

Кроме того, российские эксперты указывают на то, что дальнобойность у С-500 на 50% дальше, чем у С-400.

Всё это делает С-500 мощнее американских THAAD, считает автор.

По его мнению, пока Вашингтон был сосредоточен на том, чтобы помешать развитию своих противников в надежде сохранить господствующее положение в мире, он упустил момент начала упадка США. И теперь, несмотря на санкции, Россия обогнала и превзошла американские системы ПРО.

Ранее в июле немецкое издание Focus заявило, что РФ опередила США и другие западные страны в вопросах ПВО на 15–20 лет благодаря новому зенитно-ракетному комплексу С-500 «Прометей».

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