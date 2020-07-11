В ФРГ заявили об опережении российскими С-500 западных ПВО на 15 лет

Россия опередила США и другие западные страны в вопросах ПВО на 15-20 лет благодаря новому зенитно-ракетному комплексу С-500 «Прометей», пишет Focus.

Немецкое издание отмечает, что даже новейшие истребители пятого поколения с применением стелс-технологий могут оказаться легкой добычей для С-500.

Изначально «Прометеи» планировали принять на вооружение в 2025 году, однако не исключено, что комплексы поступят в армию уже в этом году.

«Комплекс С-500 способен уничтожить практически все существующие и достойные упоминания цели в ближнем космосе и в атмосфере, поэтому он способен решать стратегические вопросы в области противоракетной обороны», — приводит 8 июля издание слова военного специалиста Игоря Коротченко.

В материале журналисты указывают: ЗРК С-500 стал «всеядным» комплексом, который опережает западные системы ПВО лет на 15-20. Кроме того, еще в прошлом году китайские эксперты назвали «Прометей» самым передовым комплексом в мире, который будет способен сбивать даже метеориты.

3 июля главком воздушно-космических сил России Сергей Суровикин рассказал о возможностях С-500 в космосе. По его словам, новые ЗРК смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, включая ближний космос.

Согласно данным Минобороны, испытания комплексов пройдут в этом году, а на вооружения они поступят в ближайшие годы.