Далеко пойдут: почему важно следить за карьерным ростом выпускников вузов

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о необходимости изменения подхода к наблюдению за трудоустройством выпускников вузов. По его словам, анализ карьерных траекторий молодых специалистов должен стать «более глубоким и точным». Теперь следить за карьерными успехами бывших студентов планируется значительно дольше. Подробности — в материале «Известий».

Долгосрочный мониторинг

Мониторинг трудоустройства выпускников вузов должен кардинально измениться, стать более глубоким и точным, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков 21 июля на совещании с руководителями вузов Сибирского федерального округа.

— Мониторинг трудоустройства, я скажу дипломатично, должен претерпеть кардинальные изменения. Нам предстоит гораздо более тщательно подходить к анализу карьерных траекторий наших выпускников, я имею в виду и глубину погружения в этот вопрос (...) Отслеживать не только год-два, а больше, но и, конечно, более верифицированные и точные данные иметь , поскольку они должны влиять еще больше на контрольные цифры приема и на оценку эффективности деятельности наших университетов, — сказал министр.

Далеко пойду Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Отдельно Фальков отметил ситуацию с самозанятыми, указав, что их нельзя воспринимать как безработных, так что эта категория требует отдельного мониторинга.

Как минимум до конца 2020 года ректоры российских вузов должны будут держать под личным контролем трудоустройство выпускников. Минобрнауки, в свою очередь, запустит специальную программу трудоустройства выпускников этого года на исследовательские позиции, отметил глава ведомства.

Следить за всеми

Как рассказала «Известиям» член Общественного совета при Минобрнауки РФ Оксана Гаман-Голутвина, процесс трудоустройства выпускников является предметом анализа сотрудников Минобрнауки на протяжении многих лет. Данный показатель входит в систему оценки эффективности вузов, в частности, при построении рейтингов.

— Однако принципиальная новизна предложения министра Фалькова состоит в том, что, во-первых, речь идет об отслеживании трудоустройства выпускников на протяжении длительного времени. Во-вторых, речь идет о существенно более точном анализе процесса трудоустройства. Например, неучет самозанятых — это пробел мониторинга. Сейчас самозанятые уже не должны рассматриваться как безработные, потому что формат цифровизации позволяет расширять возможности, например, фрилансинга или дистанционной работы в более широком масштабе, — подчеркнула Оксана Гаман-Голутвина.

Внедрение системы мониторинга трудоустройства выпускников предусмотрено нацпроектом «Образование», а сами результаты анализа должны лечь в основу формирования государственного задания для вузов , отметила в беседе с «Известиями» заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина.

Далеко пойду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Работа в этом направлении ведется не первый год, и от ее результативности во многом зависит, насколько система высшего образования сможет удовлетворить запросы региональных экономик. В 2013 году Минобрнауки России совместно с Рособрнадзором и Пенсионным фондом России был запущен мониторинг, который дает представление о доле и географии трудоустройства выпускников, а также об уровне заработной платы. Однако в 2019 году в Министерстве труда отметили, что данные о трудоустройстве выпускников сейчас предоставляются вузами на основе внутренних опросов и исследований и не являются точными. Тогда было предложено построить новую систему мониторинга на объединении данных о дипломе, СНИЛС, страховых взносах и электронной трудовой книжке, — рассказала Духанина.

На сегодняшний день анализ трудоустройства выпускников ведется в рамках мониторинга эффективности вузов, но это касается только тех, кто работает на крупных и средних предприятиях, пояснила «Известиям» заслуженный профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина. К примеру, данные по индивидуальным предпринимателям собираются через налоговую службу и уже не учитываются в нынешней системе.

— Во многих странах проводятся мониторинговые исследования и через три года, и через пять лет. И одним из важнейших является именно анализ через пять лет после трудоустройства, потому что такой срок является определенным карьерным циклом. И очень интересно, как идут разветвления карьерных траекторий после определенного витка трудовой биографии. Поэтому эти исследования очень нужны самим университетам для усовершенствования образовательных программ, налаживания связей с работодателями, реализации совместных проектов, стажировок и т.д. Очень важно, чтобы компании, в которых работает немало выпускников тех или иных вузов, могли иметь возможности открывать базовые кафедры и даже выступать инициаторами целевого обучения, — отметила Абанкина.

Спрос с бюджетников

С одной стороны, мы просим государство увеличить размер бюджетного приема, а с другой — трудоустройство по полученным специальностям наших выпускников оставляет желать лучшего , считает эксперт в сфере образования, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Людмила Дудова.

Далеко пойду Фото: Depositphotos

— В первую очередь это повысит ответственность работодателей, которые постоянно говорят о том, что они не получают кадры, но при этом зачастую не проводят должной работы с выпускниками вузов. В то же время ответственность за трудоустройство выпускников, которые обучались на бюджете, также несут и сами высшие учебные заведения, — отметила Дудова. — Очень важно отслеживать, как заняты рабочие места специалистами, получившими образование за счет государства на бюджетной основе, и как они отрабатывают это.

Необходимы уточнения

По мнению научного руководителя Центра мониторинга качества образования Института образования ВШЭ, бывшего главы Рособрнадзора Виктора Болотова, необходимо уточнить ряд вопросов, связанных с организацией такого мониторинга.

— Во-первых, есть необходимость уточнения взаимодействия по регламенту ведения мониторинга заинтересованных организаций: кто должен этот мониторинг делать — вузы, службы Росстата, работодатели, к которым устраиваются выпускники. Во-вторых, что следует понимать под трудоустройством — просто человек где-то работает или работает по полученной специальности? Если по специальности, то необходимо уточнить, какие виды занятости соответствует той или иной специальности , — отметил в беседе с «Известиями» Болотов. — Кроме того, часть вузов, хоть пока и небольшая, активно обсуждает ситуацию с введением направлений подготовки по так называемым Liberal Arts. Сильно упрощая, это означает получение студентом общего фундаментального образования, например, по гуманитарным или естественно-научным наукам, а направление профессиональной подготовки тот уже выбирает, например, в магистратуре или через систему дополнительного профессионального образования. То есть напрямую делать зависимыми контрольные цифры приема на конкретное направление подготовки от того, по специальности или нет работают выпускники, — это непростая задача.

Далеко пойду Фото: Depositphotos

Более точные данные позволили бы дать более точный прогноз и анализ ситуации на рынке труда. Большинство выпускников не работают по специальности — это системная проблема, и чтобы понять причину, Минобрнауки необходимо сотрудничать и с другими министерствами , например, с Министерством экономики, подчеркнул эксперт по образовательным программам Алексей Арбузов.

По мнению Ирины Абанкиной, мониторинг должен быть грамотно организован, чтобы учесть все особенности дальнейшего карьерного развития выпускников.

— Сделать адекватные выводы в ходе мониторинга — это тонкая и сложная работа. Необходимо провести анализ так, чтобы мы не имели потом необоснованных выводов о том, что у нас половина медиков не может работать по специальности и уходит в другие сферы, — это не так, — отметила Абанкина.