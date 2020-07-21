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Фальков призвал ректоров вузов лично следить за трудоустройством выпускников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Трудоустройство выпускников российских вузов необходимо держать под личным контролем ректоров как минимум до конца года, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании с руководителями вузов Сибирского федерального округа.

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Фальков отметил, что в этом году ситуация уникальная, поэтому необходимо дать выпускникам не только качественное образование, но и помочь им трудоустроиться. В связи с этим глава Минобрнауки попросил каждого ректора лично заниматься судьбой тех, кто еще не нашел себе работу.

«С учетом специфики 2020 года мне бы хотелось, чтобы вы лично посмотрели на ту ситуацию. Думаю, что как минимум до нового года надо будет держать на личном контроле, чтобы не допустить каких-то негативных явлений. В случае если нужна будет помощь, и вы видите какие-то системные проблемы, вместе будем искать пути их решения», — цитирует его «РИА Новости» во вторник, 21 июля.

Отдельное внимание Фальков уделил специальной программе трудоустройства выпускников 2020 года на исследовательские позиции, которую запустило Минобрнауки.

Им было собрано и проанализировано большое число вакансий. В частности, на сегодняшний день в Сибирском федеральном округе открыто 715 вакансий в 45 НИИ для трудоустройства молодых специалистов.

29 июня премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал членов правительства продумать способы поддержки выпускников в вопросах трудоустройства, особенно в условиях усилившейся конкуренции на рынке труда.

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