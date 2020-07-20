В вуз не дует: COVID-19 снижает шансы выпускников на работу по профилю

Треть выпускников, окончивших вузы в 2016–2018 и в 2017–2019 годах, не работают по специальности. Такая картина наблюдается в стране минимум последние три года, показал анализ, проведенный Высшей школой экономики (ВШЭ) на основе государственной статистики. При этом кризис, связанный с пандемией коронавируса, по мнению авторов исследования, увеличит этот показатель примерно на 10%. После эпидемии COVID-19 шансы на трудоустройство по профилю у начинающих специалистов ощутимо сократились, согласны и отраслевые эксперты.

Вопрос престижа

Согласно проведенному Росстатом «Обследованию рабочей силы», которое проанализировали в Вышке, с полученным образованием связана профессия 69% выпускников вузов 2016–2018 годов. Еще треть (31%) либо трудятся «скорее не по специальности», либо ушли в другую сферу деятельности. Среди россиян, окончивших университеты в 2017–2019 годах, наблюдается похожая картина: 67,5% против 32,5%.

В наибольшей степени полученной в вузе профессии привержены те, кто учился по медицинским направлениям. Трудоустройство по специальности здесь достигает 97% (среди выпускников 2016–2018 годов). Активно работают в своей сфере и те, кто получил диплом в области образования и педагогических наук (80%), а также искусства и культуры (79,6%). Реже всех по специальности трудятся те, кто недавно получил документ о высшем образовании в области сельского хозяйства (44%), математических и естественных наук, наук об обществе (по 66%).

В области здравоохранения показатели трудоустройства выпускников традиционно высоки — обучение по этому профилю отнимает слишком много времени, сил и средств, чтобы после выпуска пренебречь этим, отметила директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.

— Если говорить об образовании и культуре, то в последние годы на этих направлениях акцентирует внимание государство — есть различные варианты поддержки, это очень значимый фактор, — пояснила она.

Кроме того, сильно выросла и востребованность, например, специалистов с педагогическим образованием — в стране нужны воспитатели, репетиторы, преподаватели в кружках и секциях. Сегодня сами родители стремятся к всестороннему развитию ребенка, добавила эксперт.

— А вот в сфере сельского хозяйства ситуация очень сложная. Зачастую студенты, которые учатся на этом направлении, вообще плохо представляют себе, кем будут. Пока эта область имеет слабую поддержку и невысокий престиж, — добавил профессор базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Павел Журавлев.

выпускники Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Самая сложная ситуация с работой по полученной специальности наблюдается на Северном Кавказе, где 46,6% местных жителей (по данным занятости выпускников 2017–2019 годов), окончивших университет, выбирают другие сферы занятости. Немногим лучше дела обстоят на юге страны — здесь не по профессии работают 36%.

В этих регионах, объяснила Любовь Храпылина, довольно высок уровень безработицы и популярна работа вахтовым методом на предприятиях, которые занимаются нефте- и газодобычей.

— Уровень трудоустройства по профессии здесь традиционно низкий, — согласился и Павел Журавлев. — Зарплаты маленькие, люди стараются идти на работу туда, где есть прямой поток наличных, — общепит, торговля.

В будущем на занятость выпускников повлияет и ситуация с коронавирусом: кризис, связанный с пандемией, примерно на 10% увеличит показатель выпускников, трудоустроенных не по специальности, считает автор исследования ВШЭ, старший научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда Виктор Рудаков. К слову, с тем, что ситуация ухудшится, согласились все опрошенные «Известиями» эксперты.

Широкая проблема

Небольшие показатели трудоустройства в определенных областях Павел Журавлев связывает с тем, что образовательные программы сегодня не соответствуют требованиям рынка: они слишком широкие и не позволяют углубиться в специальность.

Однако чем динамичнее экономика, тем меньше выпускников вузов работают по профессии, на которую отучились, подчеркнула директор центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

— Мы видим по нашим опросам (исследования РАНХиГС), что, например, в Ивановской области, где очень медленные изменения в экономике, по специальности работают 75–80% человек. В Новосибирской, где эти процессы динамичнее и за время учебы в вузе что-то может измениться, по профилю трудоустраивается около 65%, иногда меньше, — пояснила она.

выпускники Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Треть выпускников, которые выбирают другие сферы для работы, небольшой показатель, отметила эксперт: даже среди специалистов, окончивших знаменитый Гарвард, по специальности трудится лишь порядка 40%.

— С одной стороны, человек, который работает не по специальности, теряет квалификацию, часть человеческого капитала, знания, которые он накопил в вузе. С другой стороны, выбор профессии он часто делает под влиянием родителей и знакомых. Поэтому можно окончить вуз и быть успешным и не работая по профилю, — считает Виктор Рудаков.

При этом, по данным статистики, в среднем выпускники, работающие по специальности, зарабатывают на 12% больше бывших однокурсников, ушедших в другие сферы.