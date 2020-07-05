Молодым тут не место: почему выпускники могут остаться без работы

Правительство разработает меры поддержки выпускников при трудоустройстве. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что в условиях кризиса им сложнее найти работу. По данным кабмина, на рынок труда вышли или выйдут в ближайшее время более 1,5 млн молодых людей, окончивших высшие и средние учебные заведения. «Известия» выяснили у представителей вузов, HR-специалистов и предпринимателей, с чем придется столкнуться выпускникам в новых реалиях.

Из вуза

Главная проблема молодых специалистов без опыта — значительно возросшая конкуренция на фоне пандемии коронавируса. На 1 июня в России насчитывалось свыше 4,5 млн безработных. За апрель и май их число выросло более чем на миллион, в центрах занятости официально зарегистрированы 2,4 млн человек. Об этом рассказал на совещании у президента России Владимира Путина министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

В этом году многие студенты последних курсов из-за эпидемии не смогли пройти производственную и преддипломную практику. Для учащихся это всегда шанс устроиться на работу и набраться опыта.

По словам первого проректора РЭУ им. Г.В. Плеханова Петра Карасева, этой весной больше 25% организаций — партнеров университета не были готовы принять обучающихся на практику. Но места для них нашлись: со студентами продолжили работать госструктуры и многие предприятия.

Выпускники-1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сейчас, по данным Карасева, работу ищут 6% нынешних и недавних учащихся вуза.

— Из-за распространения коронавирусной инфекции многие опытные специалисты лишились работы, не говоря уже о выпускниках вузов, которые оказались в более уязвимом положении. Кроме того, выпускникам придется понизить свои зарплатные ожидания. Наиболее высокие шансы на трудоустройство имеют выпускники востребованных направлений, например, IT-специалисты, — сказал «Известиям» первый проректор РЭУ.

Он добавил, что Плехановский университет во время пандемии организовал дополнительные мероприятия, кроме уже существующих недель карьеры, ярмарок вакансий, дней компаний и воркшопов.

— В апреле, например, у нас была создана информационная платформа «Студенческая биржа», благодаря которой студенты и выпускники имеют возможность осуществлять мониторинг актуальных вакансий и направлять свои резюме. Размещенные на ней 254 стажировки и вакансии по 17 направлениям подготовки, имеют от 200 до 1000 просмотров.

Декан факультета управления университета «Синергия» Инна Баранова считает, что в нынешней кризисной ситуации для выпускников есть и плюсы, и минусы.

Выпускники Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Минус заключается в том, что в период кризиса работодатели хотят получить готовых специалистов, способных действовать здесь и сейчас. У них нет времени на раскачку вчерашнего выпускника. Максимум, на что готово большинство компаний, — записать молодого специалиста в кадровый резерв. Так происходит потому, что бизнес пока не понимает, что его ждет во вторую волну пандемии, сколько сотрудников придется сократить и что будет с зарплатным фондом. Плюс заключается в том, что для некоторых инновационных компаний выгодно брать на работу неопытных специалистов. Когда сотрудник «не испорчен» предыдущим опытом, из него можно «слепить» профессионала с компетенциями, которые нужны конкретной компании. Такой сотрудник в будущем может дать новый виток развития.

Она подчеркнула необходимость тесной работы вузов с работодателями: чтобы предприятия обращались к университетам, институтам и колледжам с конкретными запросами, а те оперативно готовили молодых людей с необходимыми компетенциями.

На работу

В кризис могут остаться не у дел не только соискатели, но и уже успевшие найти работу выпускники, считает CEO и генеральный директор компании Webinar Group Александр Альперн.

— Работодатели проводят оптимизацию персонала, так что молодых специалистов без опыта работы, во-первых, почти не будут нанимать, предпочитая им опытных профессионалов, во-вторых, даже тех, кто уже устроился, скорее всего, будут просить освободить занимаемую должность, — пояснил он «Известиям».

По его словам, сложнее всего придется выпускникам гуманитарных специальностей.

— Представители востребованных направлений, скорее всего, найдут работу. А вот среди гуманитариев трудоустройство по специальности и ранее не превышало 40%, а сейчас этот показатель снизится до 20%. Несколько выше шансы трудоустройства у выпускников, которые уже работают, устроившись на 3–4-м курсах.

Руководитель отдела по работе с персоналом QBF Светлана Белодед рассказала изданию, что рост уровня безработицы среди молодых специалистов в России начался до пандемии — весной 2019 года. Сказалась пенсионная реформа: количество людей, которые позже заканчивают свою трудовую деятельность, растет.

— Для смягчения проблемы трудоустройства молодых специалистов обсуждается целый комплекс мер поддержки. В частности, Министерство науки и высшего образования РФ еще в апреле выступило с предложением предоставлять субсидии вузам, которые готовы трудоустроить у себя заинтересованных в заработке студентов. Перспективной может быть идея организации стажировок для молодых специалистов, расходы на которые будут компенсироваться работодателям из бюджетных фондов. Думаю, по мере снятия ограничений, связанных с эпидемиологическими проблемами, ситуация на рынке труда будет улучшаться, поэтому наиболее серьезная поддержка выпускникам учебных заведений потребуется лишь в краткосрочной перспективе, — сказала она «Известиям».

И в бизнес

Со стартапами, которые запускают студенты и выпускники, дела обстоят лучше, уверен предприниматель, инвестор, основатель компании «Залог24» Ян Марчинский.

— Нынешней молодежи очень повезло. Им достался уникальный шанс заходить в различные рынки, бизнес-модели в условиях сильно пониженной конкуренции. Потому как часть людей и предпринимателей находятся в выжидательной позиции и бездействуют, другие теряют бизнесы, объемы, сокращают сотрудников и уходят с рынка. Примерно 30% предпринимателей не пройдут нынешний кризис, и их место займут новые, более молодые и рисковые предприниматели. Подтверждает мои слова статистика, которая показывает, что в апреле и мае в разгар кризиса было открыто более 50 тыс. новых компаний, — пояснил он «Известиям».

В открытии бизнеса студентам помогают специальные программы на базе вузов или крупных компаний. В такой работе важно обеспечить учащимся нужные условия.

— Пока человек не попробует открыть свое дело, ему кажется, что это очень сложно. Мы стараемся бороться с этим стереотипом и показываем, что это не так. Для этого нужно работать в двух направлениях: создать безопасную среду, в которой студенты могут попробовать себя в роли предпринимателей, и создать условия, в которых студенческие проекты смогут получать ресурсы: деньги, связи и экспертизу. Создание безопасной среды подразумевает возможность пробовать новое, экспериментировать и получать в том числе негативный опыт. Нужно, чтобы студенты могли совершать ошибки. Важно сформировать в том числе опыт неудач внутри учебного процесса, чтобы, во-первых, понять, что это не смертельно, а во-вторых, извлечь уроки на будущее, — сказал изданию директор программы MOOVE для студентов от бизнес-школы «Сколково» и МТС Булат Нуреев.

По его словам, необходимо также создать нетворкинг с экспертами и инвесторами, предоставить студентам доступ к инструментам поддержки.

— Сейчас вузы начинают выстраивать хорошие экосистемы, в которых студенты могут общаться не только с преподавателями, но и с конкретными практиками, инвесторами, менторами. Фактически создается благоприятная среда, в которой студенты могут получить как знания, так и финансовые ресурсы на развитие своих проектов.

Помощь

Эксперты уверены: больше всего повезло выпускникам, чьи вузы и до пандемии активно сотрудничали с работодателями и способствовали трудоустройству студентов, поддерживали стартапы и обеспечивали хорошую практику. Если нет, университетам, институтам и колледжам будет сложно быстро организовать такую работу, к тому же для их нынешних выпускников это не решит проблему.

В правительстве тоже делают упор на взаимодействие учебных заведений с компаниями. Кроме того, в этом году Минобрнауки совместно с Минтрудом планируют интегрировать работу вузов с региональными центрами труда. Также в апреле была запущена новая программа трудоустройства на базе вузов — по ней нашли работу более 16 тыс. студентов, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Глава Минобрнауки добавил, что в этом году выпускников 2020 года будут активно привлекать на исследовательские позиции в вузы и научные организации. Ведомство договорилось с Фондом содействия инновациям о расширении программ «Умник» и «Старт», направленных на поддержку научно-технических проектов молодых людей, получивших дипломы в этом году.