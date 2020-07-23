«Индия не верит в торговую войну»

Экономические последствия пандемии коронавируса побудили индийские власти активизировать развитие внутреннего потенциала страны , однако это никоим образом не охладило интереса Нью-Дели к дальнейшему укреплению сотрудничества с другими государствами. В этом «Известия» заверил посол Индии в России Венкатеш Варма. Дипломат также рассказал о том, как страна, занимающая третью строчку в мире по числу случаев заболевания COVID-19, справляется с эпидемией и ее последствиями , повлияла ли эта непростая ситуация на контакты Нью-Дели и Москвы и о том, есть ли противоречие в оборонном сотрудничестве Индии с Россией и США .

— Пандемия коронавируса нарушила привычный ход вещей в большинстве сфер жизни по всему миру. Как нынешняя ситуация сказалась на сотрудничестве России и Индии?

— Нашим странам не удалось избежать негативных медицинских и экономических последствий пандемии, что вполне понятно, учитывая ее глобальный характер. Однако контакты на высоком уровне, встречи, консультации и практическое сотрудничество продолжались и продолжаются.

За последние четыре месяца президент Владимир Путин и премьер Нарендра Моди провели два телефонных разговора . В частности, 2 июля наш премьер поздравил российского президента с 75-летием Победы и успешным завершением голосования по поправкам в Конституцию. А наш министр обороны, а также индийский воинский контингент приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Глава индийского МИДа участвовал в видеоконференции министров иностранных дел стран БРИКС и ШОС . Подобным же образом наш министр торговли общался со своими коллегами в БРИКС. Продолжаются и контакты на уровне МИДов и министерств обороны двух стран.

Индия не верит Посол республики в России Венкатеш Варма Фото: Global Look Press/MOD Russia

За время пандемии из Индии в Россию воздушным транспортом были осуществлены поставки медицинских товаров весом более 90 т. Тысячи российских граждан в Индии и индийских граждан в России вернулись домой с помощью специальных рейсов . Поэтому, несмотря на трудности, вызванные пандемией, отношения между Индией и Россией продолжают развиваться, что говорит о взаимном доверии, уверенности и силе, которые присущи нашему особо привилегированному стратегическому партнерству. И, как ожидается, позднее в этом году президент Путин приедет в Индию с официальным визитом, во время которого мы отпразднуем 20-летие нашего стратегического партнерства.

— В отличие от лидеров по числу заболевших коронавирусом — США и Бразилии, Индия с самого начала воспринимала угрозу пандемии всерьез и принимала, казалось бы, все меры предосторожности. Тем не менее по зарегистрированным случаям страна сейчас на третьей строчке. Что привело к такому масштабу и как власти справляются с проблемами, связанными с пандемией?

— Индия — это страна с населением более 1,3 млрд человек, поэтому пандемия такого легко передаваемого заболевания, как коронавирус, чревата возникновением уникальных проблем. Помимо этого, Индия — демократическая страна с сильной федеральной системой, в которой штаты играют важную роль в здравоохранении . Реальные цифры в Индии могут показаться высокими, но количество случаев заражения на 1 млн человек остается низким, всего 538. При этом показатель выздоровления составляет 64%, а уровень смертности — 2,4%, что гораздо ниже среднего мирового, который превышает 5%.

За последние четыре месяца Индия стала абсолютно самодостаточной в производстве наборов для тестирования и средств защиты. Мы добились успеха в разработке вакцин . А кроме того, предоставили медицинскую помощь более 150 странам в разных частях света — как развитым, так и развивающимся, что вывело Индию в неофициальный ранг «аптеки мира». К слову, наши фармацевтические предприятия осуществляют широкомасштабное сотрудничество и с российскими компаниями.

Индия не верит Тестирование COVID-19 в Индии Фото: Global Look Press/Hindustan Times/imago stock&people

Отмечу также и то, что во время пандемии Индия смогла организовать авиаперевозки более 600 тыс. своих граждан из других стран на родину, что стало самой масштабной подобной программой в мире . Наконец, сейчас наша страна проводит крупнейшую в мире программу по обеспечению продовольственной безопасности, направленную на защиту малоимущих слоев населения.

— Последние пару месяцев приграничный конфликт Индии и Китая не выходил из повестки. Но сегодня особых новостей с «фронта» не поступает. Что происходит в регионе сейчас?

— Индия и Китай ведут переговоры через дипломатические и военные каналы по поводу ситуации на Линии фактического контроля в приграничных районах между двумя странами. В частности, с китайскими коллегами общались глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и советник по национальной безопасности Аджит Довал.

Вместе с тем, хотя Индия стремится к разрешению этих проблем через диалог, мы четко обозначили, что не будем вести дела с Китаем в обычном режиме до тех пор, пока не произойдет полное разъединение военных сил вдоль Линии фактического контроля и деэскалация в приграничных районах в соответствии с двусторонними соглашениями и протоколами . Как заметил премьер-министр Моди, сейчас наступила эпоха развития, а эпоха экспансии подошла к концу.

— В большинстве случаев напряженность между Индией и Китаем не была видна на поверхности на трехсторонних встречах в формате РИК или более широком формате БРИКС. Удалось ли сейчас оградить сотрудничество в рамках этих структур от влияния конфликта Нью-Дели и Пекина?

— Двусторонние вопросы не значатся в повестке дня форматов РИК, БРИКС или ШОС. Недавно Россия провела встречи министров иностранных дел стран, входящих в эти три объединения, и ни на одном из них проблемы двустороннего характера не были затронуты.

Далеко пойду Фото: Global Look Press/Musaib Mushtaq/Keystone Press Agency

Мы благодарны министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Россия продемонстрировала понимание позиции Индии по пограничному вопросу и поддержала двусторонний диалог между Индией и Китаем, направленный на урегулирование проблем. И мы полностью удовлетворены прогрессом в нашем военно-техническом сотрудничестве с Россией и быстрой поставкой вооружений, так что с нетерпением ждем визита министра обороны Сергея Шойгу в Индию ближе к концу этого года.

— С апреля в Индии набирала обороты кампания по поддержке отечественного производителя Make in India, которая на фоне трений с КНР была продолжена призывами к бойкоту ее товаров. И недавно это вылилось в запрет десятков китайских мобильных приложений. Не оказались ли страны сейчас на пороге торговой войны?

— Индия не верит в торговую войну с какой-либо страной. Запрет некоторых китайских приложений — это мера по обеспечению цифровой безопасности .

Что касается поддержки национальных производителей, учитывая серьезные экономические последствия COVID-19, премьер Моди объявил программу «Самодостаточная Индия», которая направлена на укрепление внутреннего потенциала страны. Но наши двери остаются открытыми для иностранного сотрудничества.

И тут, кстати, есть несколько возможностей для взаимодействия Индии и России в сфере оборонного производства, строительства железных дорог и внутренних водных путей, фармацевтики и цифровых технологий. Я уверен, что российские и индийские компании построят продуктивные и выгодные партнерские отношения.

Несколько крупных иностранных компаний проявили заинтересованность в работе с Индией. Например, Google объявила о том, что в течение следующих десяти лет инвестирует в нашу страну $10 млрд, Facebook вкладывает $5,7 млрд, а Walmart — $1,2 млрд. Это свидетельствует об уверенности в индийской экономике, в то время как она восстанавливается после пандемии COVID-19, а также о богатом потенциале наших технологий и готовности страны к международному сотрудничеству.

— Россия пока остается одним из основных игроков на индийском рынке вооружений, но при этом Нью-Дели активно наращивает и военно-техническое сотрудничество с США. Например, в начале года в ходе визита в Индию главы Белого дома Дональда Трампа было объявлено о намерении Нью-Дели закупить у Вашингтона вооружений почти на $3 млрд. Как это влияет на отношения с Москвой?

— У Индии стратегическое партнерство с США и сотрудничество по глобальным вопросам. Но Индия проводит независимую внешнюю политику. Мы никогда не присоединялись ни к какому альянсу и не будем делать этого в будущем . Мы принимаем самостоятельные решения в отношении оборонных закупок, и я не вижу противоречий между непрерывным развитием оборонных отношений Индии с Россией и с США.

Индия не верит Дональд Трамп во время визита в Индию Фото: Global Look Press/White House

Между Индией и Россией сложились традиционные дружеские и партнерские отношения. Наше военное сотрудничество с РФ постоянно, учитывая интересы Индии в области национальной безопасности .

— Последние несколько лет из уст политиков всё чаще звучит такое словосочетание, как концепция Индо-Тихоокеанского региона. Однако разные страны интерпретируют эту концепцию по-своему. Что в это понятие вкладывает индийская сторона?

— Мы верим, что концепция Индо-Тихоокеанского региона направлена на продвижение сотрудничества, коммуникации и соблюдение норм международного права в одной из самых значимых частей мира . И центральная роль АСЕАН здесь — один из ключевых принципов.