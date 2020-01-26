Алмазы и хибары: чем поражает современная Индия

26 января Индия отмечает День республики — самый пышный ежегодный национальный праздник в честь принятия конституции, которая закрепила переход страны от британского доминиона к независимой республике . В преддверии праздника «Известия» проехались по нескольким городам, чтобы прочувствовать, что представляет собой современная Индия спустя семь с лишним десятилетий самостоятельной жизни.

Чем богаты

Индия — не только родина слонов , причем в самом прямом, а не шуточно-иносказательном смысле, в котором эта фраза часто звучит в отношении других стран. Индия — это еще, например, и мировая аптека . По крайней мере так ее называет один из топ-менеджеров индийского фармацевтического концерна J.B.Chemicals & Pharmaceuticals Милинд Доши.

V1 Сотрудники в лаборатории одной из фармацевтических компаний, Мумбаи Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Утверждение не голословное: страна экспортирует различные вакцины в 150 стран мира и поставляет их многим международным благотворительным организациям. И именно в Индии расположены восемь из двадцатки крупнейших мировых компаний по производству дженериков . Удивительно, но факт: крупнейшие потребители индийских дженериков — Соединенные Штаты — страна, которой точно грех жаловаться на недостаточную развитость собственной фармацевтической отрасли. Активно «закупается» медицинскими препаратами и Россия — наша страна занимает четвертую строчку в списке экспортеров индийской фармацевтической отрасли. И, к слову, превозносимый рекламой сироп от кашля «Доктор Мом» — тоже родом из Индии.

GettyImages-1177959205 Дивали — главный праздник года в Индии, его называют фестивалем огней. Они символизируют внутренний свет, защищающий от духовной тьмы, победу добра над злом. Все пять дней, пока продолжаются торжества, дома и улицы украшены свечами, лампадами, фонарями, везде курятся благовония. Этот праздник для индусов так же важен, как Рождество для христиан. Как проходит Дивали — в фотогалерее «Известий» Фото: Getty Images/NurPhoto/Indranil Aditya 20191018_gaf_x99_460 Дивали отмечается не только в Индии, это официальный праздник на Шри-Ланке и в Сингапуре, в Непале и Мьянме, в Малайзии и Пакистане и многих других странах, его празднуют везде, где есть индуистские общины Фото: Global Look Press/XinHua/Tumpa Mondal 2019-10-22T132559Z_543638231_RC1FC71D2C00_RTRMADP_3_RELIGION-DIWALI В каждом регионе Индии свои особенности празднования Дивали, но есть и общепринятые обычаи. В первый день принято заниматься домом — убирать, обновлять, ремонтировать. Женщины покупают кухонную утварь, золото, серебро Фото: REUTERS/Amit Dave 20091122_mkh_k94_350 На второй день женщины украшают руки мехенди, а двор и полы в доме — красочными узорами. В этот же день вся семья занимается приготовлением сладостей для основного празднества Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jack Kurtz RTS1G13Z На третий день наступает праздник огней. К нему готовятся заранее — раскрашивают в яркие цвета глиняные подсвечники и лампы, которые используются для украшения домов и храмов Фото: REUTERS/ Danish Siddiqui, 2019-10-17T000000Z_2028893828_RC117196F700_RTRMADP_3_RELIGION-DIWALI На индийских фабриках готовится множество пиротехнических изделий Фото: REUTERS/Amit Dave GettyImages-1176880350 Петарды, хлопушки, фейерверки, огненные фонтаны — скупается всё Фото: Getty Images/NurPhoto/David Talukdar GettyImages-1059173656 В темную безлунную ночь небо освещается салютами и фейерверками, а дома и храмы — горящими лампадами, свечами, разноцветными фонарями Фото: Getty Images/Hindustan Times/Pratham Gokhale 2019-10-25T083300Z_373577221_RC120287C920_RTRMADP_3_RELIGION-DIWALI На четвертый день, после традиционных молитв богине процветания Лакшми, ей подносят разнообразные блюда и сладости. Также это день почитания любви и верности. Мужья дарят женам подарки, замужних дочерей приглашают в родительский дом на праздничный ужин Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar RTS1GZZN В Калькутте на импровизированном ринге, установленном прямо на улице, проходят любительские сражения, организованные местными жителями Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri GettyImages-1177527529 В Непале женщины отправляются на амарантовые поля, чтобы собрать цветы для праздничных гирлянд Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Bivas Shrestha GettyImages-1177527497 В праздник принято дарить друг другу подарки, украшения, возносить молитвы Лакшми, получать благословение от родителей и веселиться Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Bivas Shrestha

Ежегодно экспорт лекарств и вакцин, многие из которых производятся исключительно для внешнего рынка и отсутствуют на внутреннем, приносит в индийский бюджет порядка $19 млрд. Еще прибыльней — экспорт обработанных в Индии алмазов и драгоценных камней. Южноазиатская страна ни имеет ни одной собственной алмазной шахты, утверждает один из сотрудников совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям при министерстве торговли и промышленности, но именно здесь обрабатываются 14 из 15 всех добываемых в мире алмазов . Отточенный десятилетиями навык полировки и огранки даже самых мелких камней, за что не берутся западные конкуренты, приносит стране порядка $40 млрд в год, или целых 7% ВВП.

М2 НПЗ «Вадинар» в Гуджарате Фото: REUTERS/Amit Dave

Еще Индия очень неплохо научилась перерабатывать тяжелую нефть. Один из самых показательных проектов в энергетической сфере — расположенная в штате Гуджарат НПЗ «Наяра Энерджи». Но поражает территория завода не столько техническими наворотами и исполинским размахом, сколько несвойственной стране в целом чистотой и экологичностью. Для демонстрации последнего администрация громадного завода завела пару лет назад с десяток гусей, плавающих в небольшом прудике с отработанной водой. Несмотря на проживание в непосредственной близости к производственным мощностям, птицы не только выжили и прекрасно себя чувствуют, но и активно плодятся.

Схожие истории успеха можно отыскать практически в любой крупной отрасли промышленности республики. Индия — второй крупнейший производитель стали, второй по величине экспортер текстиля и один из мировых лидеров по производству и экспорту кожаных изделий и товаров из шелка. И это только то, что лежит на поверхности.

М3 Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

А еще Индия — третий по величине потребительский рынок с преимущественно молодым населением, что делает страну крайне лакомым кусочком для иностранных компаний и инвесторов .

«Хочу сделать предсказание. Предсказываю, что XXI век будет индийским», — заявил на днях основатель американской компании Amazon Джефф Безос. В середине января миллиардер приехал в Дели с обещаниями вложить $1 млрд в индийские компании для цифровизации мелкого и среднего бизнеса, что, по его расчетам, подстегнет экспорт компанией Amazon товаров из Индии на $10 млрд к 2025 году. Но Безосу отказали. Индийцы сочли, что Amazon, уже контролирующая около трети индийского рынка онлайн-торговли, душит мелкий бизнес, вынуждая выставлять минимально возможные цены и лишая ресурсов на развитие.

Обратная сторона медали

Параллельно с этой передовой страной с развитыми технологиями и огромным человеческим капиталом существует совершенно другая Индия. Не седьмая по величине экономика мира, а государство, где тысячи людей даже в столице годами живут на улице. Одни — в самодельных хибарах, сколоченных из ржавых металлоконструкций, картона и кусков рванины по соседству с горами мусора и беспризорными собаками. Другие — вообще без какого-либо подобия крыши над головой , прямо на засаленных цветастых матрасах под загазованными автотрассами в центре Нью-Дели или Мумбаи, финансовой столицы Индии.

В этом году в Нью-Дели стоит непривычно холодная зима, точнее — самая холодная за последние сто лет: температура днем редко доходит до 20 градусов, а к ночи падает до 8–9. По данным индийского центра всестороннего развития, за первые 40 дней зимы в Дели от холода скончались более 400 человек. Хотя индийские бедняки умирают на улицах страны и в жаркую погоду — за последний год только в столице по разным причинам погибли 3,6 тыс. бездомных.

V4 Фото: REUTERS/Adnan Abidi

— Это, наверное, самое поразительное в Индии, то, что сильнее всего бросается в глаза, — без обиняков признает индийский журналист, с которым мы — будто специально для пущего контраста — беседуем в одном из самых фешенебельных столичных отелей Taj Mahal. Минутой ранее он спросил меня о том, как мне Индия, получив в ответ искреннее изумление, как могут столь разительные блеск и нищета сосуществовать буквально в сотне метрах друг от друга.

Согласно докладу правозащитной группы Oxfam, выпущенному к нынешнему Международному экономическому форуму в Давосе, состояние 1% индийских миллиардеров вчетверо превышает совокупный доход 953 млн сограждан — то есть 70% всего населения, которые относятся к нижней прослойке граждан Индийской республики.

При этом, кажется, что тяжелые бытовые условия и огромное социальное неравенство совсем не озлобили индийцев и не сказались на их добродушном нраве. По крайней мере внешне. Если русских в любой стране мира легко распознать по угрюмому выражению лица, а американцев — по слегка неестественной улыбке, то у индийцев на лице довольно часто читается искренняя детская восторженность и откровенное любопытство к иностранцам. Замечая, что их снимают, многие местные специально сбавляют ход и притормаживают, давая шанс получше запечатлеть себя на камеру.

М5 Фото: Global Look Press/Olaf Krüger

Нередко индийцы сами просят сфотографироваться с ними и с их детьми. Поговаривают, верящие в переселение душ местные жители считают фото с белокожим человеком — обещанием чего-то хорошего в будущей жизни. Хотя вероятней, что это мотивировано ровно теми же соображениями, что движут и нами в стремлении сняться вместе с представителями какого-нибудь экзотического народа.

01_holi_2019-03-16T162956Z_778027173_RC15AE7020A0_RTRMADP_3_FESTIVAL-HOLI Индия готовится к Холи — традиционному ежегодному фестивалю красок, символизирующему начало весны. Он проходит во время полнолуния месяца Пхалгуны, приходящегося на февраль или март. В этом году торжество выпадает на 21–22 марта. В праздничный период все жители страны становятся равны, исчезают кастовые различия, людям позволяется вести себя совершенно свободно Фото: REUTERS/Adnan Abidi 02_holi_20190317_zaa_s197_290 Подготовка начинается за две недели до торжества. В деревнях проходят так называемые Малые Холи с ритуальными играми, концертами, сбором материалов для праздничного костра — дров, хвороста, тканей Фото: Global Look Press/ZUMA/Avishek Das 03_holi_TASS_32092320 Существует множество версий происхождения этого праздника и традиций его проведения в зависимости от региона Фото: TASS/EPA/Rajat Gupta 04_holi_TASS_32127248 На юге страны в праздничных гуляньях участвует в основном молодежь, а старшее поколение отправляется в гости или проводит торжества дома Фото: TASS/ZUMA/SOPA Images/Avishek Das 05_holi_2019-03-16T210925Z_622656461_RC1D70C09530_RTRMADP_3_FESTIVAL-HOLI В центральной части Индии на крышах зданий зажигают огни или развешивают оранжевые флаги, символизирующие огонь. На севере страны торжества проходят особенно пышно и красочно. Всё покрывается множеством украшений белых, красных, розовых и фиолетовых оттенков Фото: REUTERS/Adnan Abidi 06_holi_2019-03-15T180010Z_877200735_RC185D372EC0_RTRMADP_3_FESTIVAL-HOLI В первый день праздника, незадолго до полуночи, разводится костер, на котором сжигают чучело Холики. Через огонь проводят скот и устраивают хождение по углям. Считается, что огонь помогает прогнать холода и злых духов, которые могли задержаться после зимы Фото: REUTERS/Altaf Hussain 07_holi_20190315_zaa_s197_373 В деревне Барсана северного штата Уттар-Прадеш накануне празднования Холи проходит праздник Латхмар Холи. По легенде, Кришна явился сюда, чтобы подразнить и вызвать ревность у Радхи, своей возлюбленной, но женщины прогнали его прочь. В память об этом событии местные жительницы во время Латхмар Холи обрушивают на мужчин, распевающих провокационные песни и бросающихся красками, удары бамбуковых палок Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Avishek Das 08_holi_20190315_zaa_s197_370 Ко второму дню праздника все закупают или делают самостоятельно специальные брызгалки для воды и порошки гулал из кукурузной муки, окрашенной в разные цвета — зеленый, красный, желтый, розовый Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Avishek Das 09_holi_2019-03-16T162655Z_494432124_RC11A6BA0A90_RTRMADP_3_FESTIVAL-HOLI Второй день торжеств, который называется Дхалунди, включает в себя шествия с обливаниями подкрашенной водой и обсыпанием красками. Это действо символизирует расцвет природы. Считается, что чем больше участник праздника в итоге раскрашен, тем больше он получил хороших пожеланий на будущий год Фото: REUTERS/Adnan Abidi 11_holi_TASS_32127803 Самый популярный напиток на Холи — бханг-ласси. Он похож на зеленый йогурт и готовится из молока, воды, сахара, корицы и выжимки из марихуаны. Индусы считают его целебным, отмечая, что он успокаивает нервную систему, избавляет от проблем с желудком, бессонницы. Употребление алкоголя в общественных местах в Индии запрещено. В то же время бханг-ласси считается священным напитком и визитной карточкой Холи, его можно купить у уличных торговцев, заказать в кафе и даже получить бесплатно Фото: TASS/ZUMA/SOPA Images/Avishek Das 12_holi_20190316_zaa_s197_290 Холи заканчивается сразу после полнолуния, улицы пустеют, многие отправляются на реку, чтобы смыть краски. Считается, что если все традиции Холи были соблюдены, то к лету муссоны принесут дожди и земля даст хороший урожай Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Avishek Das

Приятно удивляет и отсутствие на дорогах аварий и агрессивных перепалок между водителями, хотя индийская манера езды к этому более чем располагает. Дело не только в перезвоне клаксонов, которые тут заменяют поворотники, но и в абсолютном игнорировании дорожной разметки . Все крупные города увешаны камерами слежения, но это всё — исключительно в целях борьбы с терроризмом. И потому — абсолютно не помеха для шустрого разворота через двойную сплошную. Если присмотреться, станет заметно, что большая часть местных автомобилей, за исключением разве что очень дорогих, имеют характерные царапины и вмятины на бампере. Но их владельцев это совершенно не волнует.

М6 Протесты против закона о гражданстве, Нью-Дели Фото: REUTERS/Danish Siddiqui