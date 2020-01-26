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Алмазы и хибары: чем поражает современная Индия

Избитый штамп про блеск и нищету стране очень подходит
Фото: REUTERS/Shailesh Andrade
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Алмазы и хибары: чем поражает современная Индия
2020-01-21 17:14:56">
2020-01-21 17:14:56
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26 января Индия отмечает День республики — самый пышный ежегодный национальный праздник в честь принятия конституции, которая закрепила переход страны от британского доминиона к независимой республике. В преддверии праздника «Известия» проехались по нескольким городам, чтобы прочувствовать, что представляет собой современная Индия спустя семь с лишним десятилетий самостоятельной жизни.

Чем богаты

Индия — не только родина слонов, причем в самом прямом, а не шуточно-иносказательном смысле, в котором эта фраза часто звучит в отношении других стран. Индия — это еще, например, и мировая аптека. По крайней мере так ее называет один из топ-менеджеров индийского фармацевтического концерна J.B.Chemicals & Pharmaceuticals Милинд Доши.

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Сотрудники в лаборатории одной из фармацевтических компаний

Сотрудники в лаборатории одной из фармацевтических компаний, Мумбаи

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Утверждение не голословное: страна экспортирует различные вакцины в 150 стран мира и поставляет их многим международным благотворительным организациям. И именно в Индии расположены восемь из двадцатки крупнейших мировых компаний по производству дженериков. Удивительно, но факт: крупнейшие потребители индийских дженериков — Соединенные Штаты — страна, которой точно грех жаловаться на недостаточную развитость собственной фармацевтической отрасли. Активно «закупается» медицинскими препаратами и Россия — наша страна занимает четвертую строчку в списке экспортеров индийской фармацевтической отрасли. И, к слову, превозносимый рекламой сироп от кашля «Доктор Мом» — тоже родом из Индии.

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Фестиваль «Дивали» в Индии
Дивали — главный праздник года в Индии, его называют фестивалем огней. Они символизируют внутренний свет, защищающий от духовной тьмы, победу добра над злом. Все пять дней, пока продолжаются торжества, дома и улицы украшены свечами, лампадами, фонарями, везде курятся благовония. Этот праздник для индусов так же важен, как Рождество для христиан. Как проходит Дивали — в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/NurPhoto/Indranil Aditya
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Фестиваль «Дивали» в Индии
Дивали отмечается не только в Индии, это официальный праздник на Шри-Ланке и в Сингапуре, в Непале и Мьянме, в Малайзии и Пакистане и многих других странах, его празднуют везде, где есть индуистские общины
Фото: Global Look Press/XinHua/Tumpa Mondal
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Фестиваль «Дивали» в Индии
В каждом регионе Индии свои особенности празднования Дивали, но есть и общепринятые обычаи. В первый день принято заниматься домом — убирать, обновлять, ремонтировать. Женщины покупают кухонную утварь, золото, серебро
Фото: REUTERS/Amit Dave
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Фестиваль «Дивали» в Индии
На второй день женщины украшают руки мехенди, а двор и полы в доме — красочными узорами. В этот же день вся семья занимается приготовлением сладостей для основного празднества
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jack Kurtz
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Фестиваль «Дивали» в Индии
На третий день наступает праздник огней. К нему готовятся заранее — раскрашивают в яркие цвета глиняные подсвечники и лампы, которые используются для украшения домов и храмов
Фото: REUTERS/ Danish Siddiqui,
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Фестиваль «Дивали» в Индии
На индийских фабриках готовится множество пиротехнических изделий
Фото: REUTERS/Amit Dave
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Фестиваль «Дивали» в Индии
Петарды, хлопушки, фейерверки, огненные фонтаны — скупается всё
Фото: Getty Images/NurPhoto/David Talukdar
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Фестиваль «Дивали» в Индии
В темную безлунную ночь небо освещается салютами и фейерверками, а дома и храмы — горящими лампадами, свечами, разноцветными фонарями
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Pratham Gokhale
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Фестиваль «Дивали» в Индии
На четвертый день, после традиционных молитв богине процветания Лакшми, ей подносят разнообразные блюда и сладости. Также это день почитания любви и верности. Мужья дарят женам подарки, замужних дочерей приглашают в родительский дом на праздничный ужин
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
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Фестиваль «Дивали» в Индии
В Калькутте на импровизированном ринге, установленном прямо на улице, проходят любительские сражения, организованные местными жителями
Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
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Фестиваль «Дивали» в Индии
В Непале женщины отправляются на амарантовые поля, чтобы собрать цветы для праздничных гирлянд
Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Bivas Shrestha
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Фестиваль «Дивали» в Индии
В праздник принято дарить друг другу подарки, украшения, возносить молитвы Лакшми, получать благословение от родителей и веселиться
Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Bivas Shrestha

Ежегодно экспорт лекарств и вакцин, многие из которых производятся исключительно для внешнего рынка и отсутствуют на внутреннем, приносит в индийский бюджет порядка $19 млрд. Еще прибыльней — экспорт обработанных в Индии алмазов и драгоценных камней. Южноазиатская страна ни имеет ни одной собственной алмазной шахты, утверждает один из сотрудников совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям при министерстве торговли и промышленности, но именно здесь обрабатываются 14 из 15 всех добываемых в мире алмазов. Отточенный десятилетиями навык полировки и огранки даже самых мелких камней, за что не берутся западные конкуренты, приносит стране порядка $40 млрд в год, или целых 7% ВВП.

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НПЗ «Вадинар» в Гуджарате

НПЗ «Вадинар» в Гуджарате

Фото: REUTERS/Amit Dave
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Еще Индия очень неплохо научилась перерабатывать тяжелую нефть. Один из самых показательных проектов в энергетической сфере — расположенная в штате Гуджарат НПЗ «Наяра Энерджи». Но поражает территория завода не столько техническими наворотами и исполинским размахом, сколько несвойственной стране в целом чистотой и экологичностью. Для демонстрации последнего администрация громадного завода завела пару лет назад с десяток гусей, плавающих в небольшом прудике с отработанной водой. Несмотря на проживание в непосредственной близости к производственным мощностям, птицы не только выжили и прекрасно себя чувствуют, но и активно плодятся.

Схожие истории успеха можно отыскать практически в любой крупной отрасли промышленности республики. Индия — второй крупнейший производитель стали, второй по величине экспортер текстиля и один из мировых лидеров по производству и экспорту кожаных изделий и товаров из шелка. И это только то, что лежит на поверхности.

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Текстильная фабрика
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

А еще Индия — третий по величине потребительский рынок с преимущественно молодым населением, что делает страну крайне лакомым кусочком для иностранных компаний и инвесторов.

«Хочу сделать предсказание. Предсказываю, что XXI век будет индийским», — заявил на днях основатель американской компании Amazon Джефф Безос. В середине января миллиардер приехал в Дели с обещаниями вложить $1 млрд в индийские компании для цифровизации мелкого и среднего бизнеса, что, по его расчетам, подстегнет экспорт компанией Amazon товаров из Индии на $10 млрд к 2025 году. Но Безосу отказали. Индийцы сочли, что Amazon, уже контролирующая около трети индийского рынка онлайн-торговли, душит мелкий бизнес, вынуждая выставлять минимально возможные цены и лишая ресурсов на развитие.

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Обратная сторона медали

Параллельно с этой передовой страной с развитыми технологиями и огромным человеческим капиталом существует совершенно другая Индия. Не седьмая по величине экономика мира, а государство, где тысячи людей даже в столице годами живут на улице. Одни — в самодельных хибарах, сколоченных из ржавых металлоконструкций, картона и кусков рванины по соседству с горами мусора и беспризорными собаками. Другие — вообще без какого-либо подобия крыши над головой, прямо на засаленных цветастых матрасах под загазованными автотрассами в центре Нью-Дели или Мумбаи, финансовой столицы Индии.

В этом году в Нью-Дели стоит непривычно холодная зима, точнее — самая холодная за последние сто лет: температура днем редко доходит до 20 градусов, а к ночи падает до 8–9. По данным индийского центра всестороннего развития, за первые 40 дней зимы в Дели от холода скончались более 400 человек. Хотя индийские бедняки умирают на улицах страны и в жаркую погоду — за последний год только в столице по разным причинам погибли 3,6 тыс. бездомных.

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Мужчины греются у самодельного костра
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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— Это, наверное, самое поразительное в Индии, то, что сильнее всего бросается в глаза, — без обиняков признает индийский журналист, с которым мы — будто специально для пущего контраста — беседуем в одном из самых фешенебельных столичных отелей Taj Mahal. Минутой ранее он спросил меня о том, как мне Индия, получив в ответ искреннее изумление, как могут столь разительные блеск и нищета сосуществовать буквально в сотне метрах друг от друга.

Согласно докладу правозащитной группы Oxfam, выпущенному к нынешнему Международному экономическому форуму в Давосе, состояние 1% индийских миллиардеров вчетверо превышает совокупный доход 953 млн сограждан — то есть 70% всего населения, которые относятся к нижней прослойке граждан Индийской республики.

При этом, кажется, что тяжелые бытовые условия и огромное социальное неравенство совсем не озлобили индийцев и не сказались на их добродушном нраве. По крайней мере внешне. Если русских в любой стране мира легко распознать по угрюмому выражению лица, а американцев — по слегка неестественной улыбке, то у индийцев на лице довольно часто читается искренняя детская восторженность и откровенное любопытство к иностранцам. Замечая, что их снимают, многие местные специально сбавляют ход и притормаживают, давая шанс получше запечатлеть себя на камеру.

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Улыбающийся мужчина
Фото: Global Look Press/Olaf Krüger

Нередко индийцы сами просят сфотографироваться с ними и с их детьми. Поговаривают, верящие в переселение душ местные жители считают фото с белокожим человеком — обещанием чего-то хорошего в будущей жизни. Хотя вероятней, что это мотивировано ровно теми же соображениями, что движут и нами в стремлении сняться вместе с представителями какого-нибудь экзотического народа.

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Фестиваль Холи в Индии
Индия готовится к Холи — традиционному ежегодному фестивалю красок, символизирующему начало весны. Он проходит во время полнолуния месяца Пхалгуны, приходящегося на февраль или март. В этом году торжество выпадает на 21–22 марта. В праздничный период все жители страны становятся равны, исчезают кастовые различия, людям позволяется вести себя совершенно свободно
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Фестиваль Холи в Индии
Подготовка начинается за две недели до торжества. В деревнях проходят так называемые Малые Холи с ритуальными играми, концертами, сбором материалов для праздничного костра — дров, хвороста, тканей
Фото: Global Look Press/ZUMA/Avishek Das
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Фестиваль Холи в Индии
Существует множество версий происхождения этого праздника и традиций его проведения в зависимости от региона
Фото: TASS/EPA/Rajat Gupta
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Фестиваль Холи в Индии
На юге страны в праздничных гуляньях участвует в основном молодежь, а старшее поколение отправляется в гости или проводит торжества дома
Фото: TASS/ZUMA/SOPA Images/Avishek Das
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Фестиваль Холи в Индии
В центральной части Индии на крышах зданий зажигают огни или развешивают оранжевые флаги, символизирующие огонь. На севере страны торжества проходят особенно пышно и красочно. Всё покрывается множеством украшений белых, красных, розовых и фиолетовых оттенков
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Фестиваль Холи в Индии
В первый день праздника, незадолго до полуночи, разводится костер, на котором сжигают чучело Холики. Через огонь проводят скот и устраивают хождение по углям. Считается, что огонь помогает прогнать холода и злых духов, которые могли задержаться после зимы
Фото: REUTERS/Altaf Hussain
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Фестиваль Холи в Индии
В деревне Барсана северного штата Уттар-Прадеш накануне празднования Холи проходит праздник Латхмар Холи. По легенде, Кришна явился сюда, чтобы подразнить и вызвать ревность у Радхи, своей возлюбленной, но женщины прогнали его прочь. В память об этом событии местные жительницы во время Латхмар Холи обрушивают на мужчин, распевающих провокационные песни и бросающихся красками, удары бамбуковых палок
Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Avishek Das
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Фестиваль Холи в Индии
Ко второму дню праздника все закупают или делают самостоятельно специальные брызгалки для воды и порошки гулал из кукурузной муки, окрашенной в разные цвета — зеленый, красный, желтый, розовый
Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Avishek Das
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Фестиваль Холи в Индии
Второй день торжеств, который называется Дхалунди, включает в себя шествия с обливаниями подкрашенной водой и обсыпанием красками. Это действо символизирует расцвет природы. Считается, что чем больше участник праздника в итоге раскрашен, тем больше он получил хороших пожеланий на будущий год
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Фестиваль Холи в Индии
Самый популярный напиток на Холи — бханг-ласси. Он похож на зеленый йогурт и готовится из молока, воды, сахара, корицы и выжимки из марихуаны. Индусы считают его целебным, отмечая, что он успокаивает нервную систему, избавляет от проблем с желудком, бессонницы. Употребление алкоголя в общественных местах в Индии запрещено. В то же время бханг-ласси считается священным напитком и визитной карточкой Холи, его можно купить у уличных торговцев, заказать в кафе и даже получить бесплатно
Фото: TASS/ZUMA/SOPA Images/Avishek Das
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Фестиваль Холи в Индии
Холи заканчивается сразу после полнолуния, улицы пустеют, многие отправляются на реку, чтобы смыть краски. Считается, что если все традиции Холи были соблюдены, то к лету муссоны принесут дожди и земля даст хороший урожай
Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Avishek Das

Приятно удивляет и отсутствие на дорогах аварий и агрессивных перепалок между водителями, хотя индийская манера езды к этому более чем располагает. Дело не только в перезвоне клаксонов, которые тут заменяют поворотники, но и в абсолютном игнорировании дорожной разметки. Все крупные города увешаны камерами слежения, но это всё — исключительно в целях борьбы с терроризмом. И потому — абсолютно не помеха для шустрого разворота через двойную сплошную. Если присмотреться, станет заметно, что большая часть местных автомобилей, за исключением разве что очень дорогих, имеют характерные царапины и вмятины на бампере. Но их владельцев это совершенно не волнует.

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Протесты против закона о гражданстве

Протесты против закона о гражданстве, Нью-Дели

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Впрочем, индийцы не всегда и не во всем такие спокойные и невозмутимые. В прошлом году только в столице полиция зафиксировала более 12,6 тыс. демонстраций — рекорд за последние девять лет, ведется статистика народных выступлений. И это не считая беспрецедентной протестной волны, захлестнувшей Индию вслед за принятием 15 декабря 2019 года противоречивого закона, облегчившего получение индийского гражданства нацменьшинствами из трех соседних стран всех вероисповеданий, кроме мусульман. Жители крупнейшей демократии мира сочли закон дискриминационным и нарушающим равенство всех религий в своей многонациональной стране. В ряде индийских городов демонстрации переросли в жестокие столкновения с полицией, где-то оппозиционные власти подали иски против закона в Верховный суд. При этом протесты еще далеки от завершения, и, как предполагают некоторые местные эксперты, в 2020 году Индия рискует повторить судьбу мятежного Гонконга образца 2019 года.

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