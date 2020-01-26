Не у Дели: почему Индия погрузилась в экономический кризис

В воскресенье, 26 января, Индия отмечает главный национальный праздник — День республики, момент, когда огромная южноазиатская страна начала свой путь от колонии к великой державе. Индийская экономика на протяжении последнего десятилетия рассматривалась многими экономистами как своеобразная замена китайской в качестве будущего двигателя глобального роста. Однако показатели последних лет постоянно разочаровывают оптимистов. Темпы развития замедлились, многие виды производства буксуют, а местный образованный класс ищет удачи в чужих странах. Что произошло с самой перспективной большой экономикой мира и сможет ли она вновь подняться — в материале «Известий».

Маленькое экономическое чудо

До начала 1990-х годов Индия развивалась ни шатко ни валко. Средние темпы роста в год не превышали 3,5%, а средний доход на душу населения увеличивался всего на 1,3%. Для сравнения: в соседнем Пакистане, который тоже не претендовал на «экономическое чудо», ВВП в тот период прирастал на 5%. Полусоциалистическая зарегулированная экономика с сильными элементами командно-административной системы препятствовала прогрессу в большинстве индустрий. К последнему десятилетию ХХ века, впрочем, сложилась благоприятная ситуация для реформ: в стране подрос уровень образования, что означало рост квалификации рабочей силы.

Реформы стартовали с 1991 года. Массовая приватизация и ослабление контроля над экономикой привели к буму частных инвестиций. Их объем уже к середине декады вырос почти в 50 раз. Государство, которое стояло на грани дефолта, сумело увеличить средние темпы роста до 6, а затем и до 7%, плавно (в сравнении с азиатскими соседями) миновать финансовый кризис 1997–1998 годов и поднять почти с нуля новые сектора экономики, включая автомобилестроение (рост в секторе между 1990 и 2010 годами был десятикратным) и информационные технологии.

Э1 Работники на автомобильном заводе Mahindra в Мумбаи Фото: REUTERS/Vivek Prakash

К 2000-м годам Индия приблизилась по темпам роста к Китаю, а в начале 2010-х и на какой-то момент опередила его, став лидером по динамике развития среди всех крупных стран мира. Параллельно росли и позиции государства в мировой таблице самых больших экономик мира. В 1989 году Индия не входила даже в топ-15 глобальных лидеров, уступая Австралии и Ирану(!), к концу 2000-х ворвалась в десятку, а в 2017 году вышла на твердое пятое место, обойдя бывшую метрополию — Великобританию.

Разумеется, речь идет о номинальном ВВП, так как по паритету покупательной способности Индия давно уже идет на третьем месте. Но такое сравнение не совсем уместно, если мы говорим о значимости той или иной страны для мировой экономики.

Сбитые на взлете

В какой-то момент ожидалось, что Индия перехватит у КНР инициативу как главный драйвер мирового экономического роста. Действительно, в момент, когда Китай практически исчерпал свой запас дешевой рабочей силы, Индия как раз вышла на траекторию развития своего северо-восточного соседа. Семипроцентный рост ВВП, нормальный для Индии второй половины 2010-х годов, — это как раз показатели, достигнутые Китаем в конце 1990-х. Именно в этот момент просто быстрый рост экономики превратился в КНР в экономический бум.

В Индии, однако, бума не случилось. После нескольких очень оптимистических лет экономика вдруг начала буксовать. Достигнув пика в 2015 году (8,2%), рост затем замедлился до 7,1%. В 2018 году экономика выросла на 6,8%, а прогноз на 2019 год несколько раз пересматривался рейтинговым агентством Moody's с 7,5 до 6,1%. Это всё еще неплохо на фоне большинства развивающихся стран, но гораздо меньше, чем хотелось бы и ожидалось от Дели.

Э2 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Indranil Aditya

Прогнозы на 2020 год совсем неутешительные — увеличение ВВП замедлится до 5,7%, впервые за 10 лет оказавшись ниже шестипроцентной отметки. Это почти так же плохо, как и в последние годы до начала реформ 1990-х. В целом темпы роста экономики падают на протяжении пяти кварталов подряд, и конца этому процессу не видно. Особенно должен настораживать тот факт, что крайне негативные тенденции демонстрируются на фоне очень неплохой глобальной экономической конъюнктуры.

В чем причины неурядиц в третьей по величине экономике Азии? Во-первых, в период бурного роста в завершающемся десятилетии сложилась своеобразная структура ВВП. Индия долгое время полагалась на постоянный рост потребления (доля в экономике — 59% по итогам 2018 года). Это многовато для довольно бедной развивающейся страны: другие находившиеся в аналогичной ситуации государства, включая тот же Китай, делали ставку на рост инвестиций и только уж затем на накачивание потребительского спроса.

Наибольший рост на потребительском рынке был отмечен в секторе гаджетов, электроники и других подобных товаров. При этом он слишком сильно раздувался не за счет доходов населения, а благодаря кредитной накачке. Объем потребительских кредитов каждый год увеличивался более чем на четверть, параллельно с той же скоростью росла и задолженность по кредитным картам. В какой-то момент стало очевидно, что достигнут предел.

Э3 Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Значительная часть этого бума подпитывалась теневым банковским сектором (небанковскими финансовыми компаниями). В Китае эту угрозу вовремя осознали, и регуляторы стали довольно жестко давить на подобные структуры с целью заставить их играть по правилам или совсем уйти из бизнеса. Это негативно повлияло на темпы роста, зато позволило избежать сложившегося в Индии кредитного пузыря, который затронул не только потребительский, но и инфраструктурный сектор.

Крах в 2018 году небанковской финансовой корпорации IL & FS, предоставлявшей кредит множеству дорог, туннелей и прочих объектов по всей стране, стал шоком для рынка и привел к немедленному «усыханию» кредитования, что и повлекло за собой негативные тенденции для широкой экономики.

Нынешнему правительству, возглавляемому Нарендрой Моди, во многом досталась разбалансированная экономика, требовавшая серьезного реформирования. Кое-что в этом направлении было сделано, например, рекапитализация банков. Однако некоторые шаги привели скорее к негативным эффектам. Так, например, жесткое ограничение хождения наличности, предпринятое с благими намерениями борьбы с теневой экономикой в 2016 году, привело к настоящему параличу денежного обращения, который продолжал ощущаться даже спустя полтора года.

Э4 Фото: REUTERS/Punit Paranjpe

Кроме того, недостаточно решительными оказались шаги правительства на земельном и трудовом рынках, и несмотря на все усилия кабинета, социальное и экономическое неравенство продолжило расти. Частные инвестиции сокращались последние два года и к лету 2019-го оказались на 15-летнем минимуме. Экспорт также снизился, а дефицит платежного баланса достиг 2% ВВП (Китай, для сравнения, не имел отрицательного сальдо с конца 1980-х). В 2019 году безработица достигла 8,5%, и это, скорее всего, сильная недооценка реального положения дел, поскольку численность людей в рабочей силе упала до половины всех взрослых в Индии.

Торговая война поможет

Ситуация на данный момент выглядит для крупнейшей демократии в мире безрадостно, но отчаиваться не стоит. Определенные действия правительства и ЦБ страны должны принести плоды в будущем. Так, снижение налога на прибыль с 30 до 22% и смягчение денежно-кредитной политики должно сыграть свою роль рано или поздно. В последние годы индийские корпорации, особенно частные, инвестировали мало, однако параллельно они активно рассчитывались с накопленными ранее долгами. По соотношению задолженности фирм к ВВП Индия имеет один из лучших показателей среди больших экономик (17%), уступая только Японии. Слабое долговое время и низкие налоги должны позволить компаниям инвестировать активнее уже в ближайшем будущем.

Кроме того, есть хороший потенциал для подъема и в сельском хозяйстве. В 2019 году в Индии совпали сразу два аграрных тренда — рост цен на сельхозпродукцию и богатые урожаи. Это дает возможность местным фермерам, до сих пор вносящим существенный вклад в экономику, вздохнуть полной грудью после нескольких непростых лет.

Э5 Сбор урожая репы в Кашмире Фото: ТАСС/Zuma