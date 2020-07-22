Сумма не поменялась: «Локо» третий раз подряд сыграет в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» третий год подряд не опускается ниже второго места в чемпионате России. Таким образом, столичный клуб вновь сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. Этому не помешала даже резкая смена главного тренера, которая произошла во время коронавирусной паузы. Руководство «железнодорожников» не стало продлевать контракт с Юрием Семиным и назначило молодого сербского специалиста Марко Николича. Сменщик не подвел. При нем «Локомотив» еще ни разу не проигрывал.

В конце мая у легендарного тренера «Локо» Юрия Семина закончился контракт. Руководство, которое было недовольно тем, как развивается клуб при опытном специалисте, решило не продлевать соглашение. Менеджеров не убедило даже то, что на тот момент команда шла на втором месте в РПЛ. Это решение вызвало гнев фанатов «Локо», которые обожают Семина как за былые, так и за новые достижения. В свое последнее пришествие на пост наставника красно-зеленых специалист выиграл золото чемпионата России, два серебра, два Кубка России и один Суперкубок. Более богатый на трофеи и медали период в истории клуба пришелся только на 1990-е и первую половину 2000-х годов, когда командой также руководил Семин.

Сменил легендарного тренера сербский специалист Марко Николич. Было понятно, что его главной задачей на остаток сезона будет удержать вторую позицию. В момент возобновления сезона «Локомотив» опережал идущий третьим «Краснодар» лишь по дополнительным показателям. В итоге при Николиче команда ни разу не проиграла и гарантировала себе вторую строчку досрочно — за тур до завершения сезона.

— «Локомотив» выглядел вполне стабильно, держал уровень и закончил на втором месте, — заявил «Известиям» тренер Валерий Непомнящий. — Не к чему придраться, команда использовала свой потенциал. Прошла дистанцию без особых провалов.

Результат есть, но впечатление от работы Николича пока неоднозначное. Из семи матчей при 41-летнем специалисте четыре закончились ничейными результатами. «Локомотив» неоднократно давал возможность «Краснодару» и ЦСКА себя догнать и перегнать, но «быки» просто провалились летом, а армейцы в последних двух играх с казанским «Рубином» (1:1) и «железнодорожниками» (1:2) на ровном месте потеряли очки.

«Локомотив» не особо изменился при Николиче, хотя сербского специалиста позиционировали как тренера, который поставит атакующий футбол. Было бы слишком наивно ждать от него этого прямо сейчас. Наставник попытался не сломать то, что ему досталось в наследство от предшественника. А с учетом того что в «Локо» остался практически весь тренерский штаб Семина, это было не так сложно.

— Николич приходил в «Локомотив» не как антикризисный менеджер, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-голкипер «железнодорожников» Руслан Нигматуллин. — Он пришел в успешную команду, которая шла на втором месте. Было бы глупо пытаться сейчас что-то резко менять. Это выражение уже избито, но Николич на багаже Юрия Павловича доехал до необходимого результата. На мой взгляд, это был грамотный и правильный ход со стороны серба. Если бы он сейчас начал что-то перелопачивать, это могло плохо кончиться. Команда ни разу не проиграла — это и есть результат работы специалиста.

Требовать с Николича обещанных изменений можно будет уже со следующего сезона. Впереди у «Локомотива» очередная попытка не занять последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. А также серьезная борьба в РПЛ. С сезона-2021/2022 у России останется лишь одна прямая путевка в ЛЧ вместо двух. Поэтому и конкуренция в чемпионате усилится.

— Критерий работы тренера — это результат, — заявил «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Николич был в непростой ситуации после скандала с уходом Семина. Болельщики, недовольные этим решением, буквально ждали осечки. Ситуация сложилась напряженная, но Николич справился. Хотя «Краснодар» сам помог «Локомотиву» от себя оторваться, но это уже его личные проблемы, которые не умаляют заслуг Николича. А требовать от нового тренера какой-то атакующей игры прямо сейчас могут только дилетанты. На это нужно не один и не два года.

Ориентировочно следующий сезон РПЛ стартует уже 8 августа, но точного календаря пока нет. Начало группового этапа Лиги чемпионов запланировано на 20 октября.