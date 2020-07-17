«Локомотив» — на пьедестале: красно-зеленые обеспечили себе медали РПЛ

Футболисты «Локомотива» смогли обеспечить себе место в призовой тройке по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата России. Благодаря победе над ЦСКА (2:1) «железнодорожники» уже не опустятся ниже третьего места, дающего путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Там предстоит борьба за попадание в групповой этап турнира, участие в котором гарантирует клубам минимум €20 млн бонусных поступлений в бюджет.

Впрочем, красно-зеленые близки к тому, чтобы зарезервировать себе эту «кубышку» уже в течение ближайшей недели. Прямое попадание в групповой этап ЛЧ дает второе место в РПЛ. Сейчас его занимает «Локо». Для претендовавшего на эту строчку ЦСКА подопечные Марко Николича уже недосягаемы — армейцы отстают на семь очков за тур до конца сезона.

Теперь бюджету и амбициям «Локо» угрожает только «Краснодар», в последнем туре потерявший очки в выездном матче с самарскими «Крыльями Советов» (0:0). «Быки» отстают от второго места на пять очков, но имеют одну встречу в запасе. Впрочем, даже если в воскресенье южный клуб обыграет в перенесенном матче московское «Динамо», судьба серебряных медалей будет зависеть только от «Локомотива», которому будет достаточно в среду одержать на выезде победу над екатеринбургским «Уралом» в заключительном туре.

Акции не утихают

Как и ожидалось, 28-тысячная «РЖД Арена» заполнилась максимально, учитывая нынешние ограничения ( на трибуны пропускают лишь 10% зрителей от общей вместительности стадиона). Впрочем, как и в предыдущих матчах, это не мешало болельщикам скандировать нелицеприятные кричалки в адрес руководства.

Протесты против майского увольнения с поста главного тренера легенды клуба Юрия Семина продолжились. Разумеется, не способствовали улучшению обстановки систематические потери очков командой. Перед встречей с ЦСКА «Локо» четыре раза подряд сыграл вничью и сохранил второе место только благодаря тому, что «Краснодар» и армейцы также допускали осечки.

Поэтому фанаты продолжают скандировать призывы к отставке генерального директора клуба Василия Кикнадзе, которому в пятницу предстоит слушание на комитете по этике РФС из-за неприличного жеста, показанного трибунам во время воскресной игры с «Уфой» (1:1).

При этом фанатский актив южной трибуны не изменил себе, покинув стадион на 20-й минуте встречи. Эта акция была анонсирована еще во время паузы на карантин, и во всех летних встречах РПЛ самая активная группировка поклонников «Локо» продолжала гнуть свою линию.

Впрочем, призывы к отставке гендиректора звучали и после 20-й минуты. В этом усердствовали даже зрители с восточной трибуны, где обычно собираются не фанаты, а не особенно шумные болельщики.

Снова Миранчук

Большую часть матча территориальным преимуществом владел ЦСКА, но это редко доводило до настоящих голевых моментов. Один из таких случился на 22-й минуте, когда дальним ударом со штрафного Игорь Дивеев попал в перекладину. «Локо» очень скоро ответил выстрелом Алексея Миранчука — мяч прошел чуть мимо.

А в середине тайма Дивеев в своей штрафной ударил по ноге Эдера. После просмотра видеоповтора судьи назначили пенальти в ворота армейцев. Алексей Миранчук легко переиграл Игоря Акинфеева, открыв счет в матче.

Ближе к перерыву «железнодорожники»из-за травмы потеряли Эдера. Его заменил Рифат Жемалетдинов. Первые 25 минут второго тайма команды обходились почти без моментов. Запомнился лишь удар мимо ворот в исполнении Алана Дзагоева.

Ближе к 70-й минуте в составе «Локо» вместо Жоао Мариу вышел Джефферсон Фарфан, герой прошлой встречи с «Уфой». Тогда перуанца выпустили на поле впервые за год после тяжелой травмы, и почти сразу форвард забил гол и спас свою команду от поражения.

Но в этот раз почти сразу после его выхода случились два опасных удара по воротам «Локомотива» в исполнении Николы Влашича. Во втором случае хорват сумел сравнять счет. После этого преимущество было на стороне ЦСКА и казалось, что они либо дожмут соперника, либо дело будет двигаться к ничейному исходу. Но в самой концовке встречи судья зафиксировал игру рукой в своей штрафной защитника армейцев Кирилла Набабкина, и Алексей Миранчук снова успешно исполнил 11-метровый.

— «Локомотив» заслужил место в тройке, если оценивать его игру по дистанции всего сезона, — сказал «Известиям» экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов. — В прошедшем матче с ЦСКА команда выглядела не лучше соперника, но за счёт характера и определённой доли везения добилась победы. Теперь нужно доводить дело до конца, занимать второе место и выходить в групповой этап Лиги чемпионов. А дальше готовиться к следующему сезону, который будет определяющим для нынешних руководителей и тренера.

В других встречах прошедшего тура почти определились возможные участники Лиги Европы и команды, вылетающие в ФНЛ. «Оренбург» после разгромного поражения на выезде от чемпиона страны петербургского «Зенита» (1:4) лишился шансов на спасение и окончательно обосновался на последнем месте. «Крылья Советов», не сумев обыграть дома «Краснодар» (0:0), остались предпоследними и могут также покинуть РПЛ. Это произойдет, если занявшие второе место в ФНЛ «Химки» все-таки найдут средства на выступление в элите.

Московское «Динамо» обыграло на выезде «Уфу» (1:0) и практически обеспечило себе шестое место, которое дает путевку в Лигу Европы, если «Зенит» выиграет Кубок России. Шансов догнать бело-голубых лишился екатеринбургский «Урал», проиграв дома тульскому «Арсеналу» (1:3). «Спартак» прервал безвыигрышную серию, разгромив дома грозненский «Ахмат» (3:0). «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), а матч «Тамбов» - «Сочи» не состоялся из-за вспышки коронавируса среди игроков гостей. Им присудят техническое поражение (0:3), что позволит «Тамбову» сохранить место в РПЛ.

Матчи заключительного тура сезона пройдут в среду 22 июля.