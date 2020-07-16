«Останься Семин в «Локо», борьбы за второе место не было бы»

В центральном матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» сыграет с ЦСКА. «Железнодорожники» опережают армейцев на четыре очка. Чтобы сохранить шансы на второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов, подопечных Виктора Гончаренко устроит только гостевая победа. О предстоящем матче, а также о перспективах Алексея Миранчука попасть в сильный европейский клуб, нестабильности Федора Чалова и тотальном превосходстве «Зенита» в интервью «Известиям» рассказал чемпион СССР, экс-форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

— Кто фаворит в матче «Локомотива» и ЦСКА?

— Фаворита нет по разным причинам. Думаю, что мы увидим закрытый футбол, до первого гола. Потом команды начнут раскрываться и, в принципе, могут показать красивую игру.

Оба коллектива борются за попадание в Лигу чемпионов. У ЦСКА есть шанс, хоть и минимальный, зацепиться за второе место. Они постараются им воспользоваться. Но думаю, что останься Юрий Семин в «Локомотиве», то борьбы за второе место не было бы.

— То есть, на ваш взгляд, «Локомотив» находится в кризисе? Команда не может выиграть последние четыре матча.

— Да, и этот кризис напрашивался. Приход Марко Николича, тем более в разгар сезона, не мог не сказаться на результатах. Понятно, что в начале был эмоциональный всплеск, когда футболисты очень хотели показать себя главному. «Локо» отлично провел матч с «Рубином», но потом начались проблемы. Пошли ничьи, где-то везло, где-то нет. Но, повторюсь, если бы Юрий Семин остался, его опыт позволил бы «железнодорожникам» давно выполнить задачу на сезон и получить прямую путевку в Лигу чемпионов.

— Конфликт Юрия Семина с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе продолжается. Что вы думаете об этом?

— У каждого своя правда в этом споре. Я не знаю всех подробностей разногласий, поэтому могу только предполагать. Понятно, что пришла новая команда, которая верит в свои принципы работы. При этом с именем Семина связаны все крупные победы «Локомотива», и как можно было расстаться с ним в статусе злейшего врага, мне не очень понятно. Его надо было оставлять в структуре клуба, дать ему позицию заместителя генерального директора, чтобы он курировал все юношеские команды. Мог бы в той или иной степени участвовать в жизни основы. Такими людьми не разбрасываются. Его знания очень бы пригодились столичной команде.

— Сейчас много обсуждают возможность перехода лидера «Локомотива» Алексея Миранчука в сильный европейский клуб. На ваш взгляд, он созрел для этого?

— Я бы пожелал ему переехать в один из топ-5 чемпионатов. Если есть предложения, надо попробовать себя в Европе. Вернуться он всегда успеет. Там другое отношение к футболу, там он будет расти стремительными темпами и станет настоящим профи. Уровень РПЛ Леша уже перерос, тем более если действительно есть предложения от клубов калибра «Ювентуса» или «Милана».

— Про форварда ЦСКА Федора Чалова можно сказать то же самое?

— Нет. Он играет со слишком большими перепадами, не забивал полгода. Если в прошлом году за него были готовы платить €20–25 млн, то сейчас €10–12 млн. Это о многом говорит. Ему надо обрести стабильность в РПЛ. В Европе совсем другая конкуренция. Там можно присесть на скамейку запасных, и если, выходя на замену, ты не будешь ничего показывать, то тебя отдадут в аренду. Там с футболистами не церемонятся, не смотрят в паспорт. Так что думаю, что в отличие от Миранчука он пока не готов к переезду.

— В целом как вам ЦСКА после возвращения тренера Виктора Гончаренко?

— Знаете, рано или поздно черная полоса должна была закончиться. Не знаю, связано ли это с возвращением Гончаренко. Можно много рассуждать, но факт остается фактом. Ребята почувствовали уверенность после победы в дерби над «Спартаком» и стали показывать свой уровень, набирать очки. Но, к сожалению, это не тот уровень, к которому в последние годы привыкли фанаты ЦСКА. Стабильности нет. Пока это качели.

— Можете выделить трех лучших игроков сезона?

— Надо называть лучших игроков на своих позициях, а выбрать из них трех человек очень сложно. Мне больше всего нравится связка Дзюба — Азмун. Они отлично дополняют друг друга и внесли огромный вклад в чемпионство «Зенита». Сейчас к ним начал приспосабливаться Малком.

— «Зенит» на голову выше всех остальных клубов РПЛ по составу?

— И по составу, и по бюджету. У них очень мощная скамейка. Есть много ребят, которые способны усилить игру. А учитывая, что после паузы, связанной с коронавирусом, тренеры могли делать по пять замен, «Зенит» выиграл чемпионат с еще большей легкостью. Плюс они создали практически вторую команду в «Сочи», которая отбирала очки у конкурентов.

Плохо, что у нас появился такой гранд, который объективно сильнее всех остальных. Это точно не способствует прогрессу нашего футбола.