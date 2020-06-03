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Эстафета Палыча: как сложится карьера Семина после «Локомотива»

Опытный специалист отказался от номинальных должностей и хочет продолжить тренировать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Эстафета Палыча: как сложится карьера Семина после «Локомотива»
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2020-06-02 14:51:09
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С наступлением лета Юрий Семин официально стал безработным. Контракт с «Локомотивом» подошел к концу, и теперь легендарный наставник может задуматься о продолжении своей карьеры. Несмотря на солидный возраст, 73-летний специалист не намерен завершать тренерскую деятельность. «Известия» разбирались, какие перспективы ждут Юрия Семина.

Еще не всё

Юрий Семин не собирается ставить свою карьеру на паузу и брать время на отдых. Он уже сейчас открыт к предложениям и переговорам. Правда, из-за паузы, связанной с эпидемией коронавируса, процесс трудоустройства может затянуться.

— Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру, — признался «Известиям» Юрий Семин. — Есть ли уже вариант? Подождите, я только с 31 мая стал официально безработным (смеется).

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Семин

Юрий Семин с командой после победы над ФК «Зенит» в Суперкубке России, июнь 2019 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сразу после объявления «Локомотива» о прекращении сотрудничества с Семиным клуб предложил ему должность почетного тренера. Правда, никто до конца так и не объяснил, что входило бы в обязанности Юрия Павловича, согласись он на этот пост. Но в любом случае понятно, что это была бы чисто формальная должность, не подразумевающая никаких серьезных задач. Семин сразу отказался от предложения и тем самым дал понять, что настроен на реальную работу.

Варианты есть

Пока сложно прогнозировать, где именно окажется Юрий Семин, так как чемпионат еще не завершен. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, уже в конце нынешнего сезона у двух главных тренеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) завершатся контракты: речь о наставнике тульского «Арсенала» Игоре Черевченко и рулевом грозненского «Ахмата» Игоре Шалимове. Но, скорее всего, после фактического окончания чемпионата или уже в начале следующего розыгрыша вакантных мест будет гораздо больше.

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Семин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Трудно сказать, будет ли на Семина спрос, — признался «Известиям» бывший тренер сборной России Сергей Балахнин. — Хочется, чтобы Юрий Павлович нашел себе новый клуб, так как он один из самых сильных специалистов в нашей стране. Но даже это не дает никаких гарантий, что он уже завтра будет трудоустроен.

Сам Юрий Семин в интервью «СЭ» заявил, что готов рассмотреть любые предложения в РПЛ, а также от команд из ближнего зарубежья. До уровня ФНЛ специалист опускаться уже не намерен. У тренера сейчас великолепное резюме: он настоящая легенда российского футбола, при этом продолжает приносить результат.

Мне кажется, Юрий Павлович точно будет востребован, — сказал «Известиям» бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко. — Он горит работой, и это самое главное. Стоит ли ждать его в белорусских или украинских клубах? Думаю, Семин может работать в любом чемпионате, особенно в странах постсоветского пространства, где нет языкового барьера.

Однако Юрию Семину вряд ли будет интересно идти в клуб без серьезных задач. Он уже заявлял, что мечтает стать самым возрастным тренером, выигрывающим трофеи в российском футболе. На данный момент таковым считается легендарный Константин Бесков, побеждавший с «Динамо» в Кубке России 1995 года, когда тренеру было 75 лет.

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Семин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Аплодирую Семину и поддерживаю его стремление продолжать работать, — заявил «Известиям» экс-тренер сборной России Гаджи Гаджиев. — Юрий Павлович — один из лидеров нашей отечественной тренерской школы. Хотелось бы, чтобы он работал как можно дольше: это будет на пользу российскому футболу. Мы часто любим кивать на Запад. Но давайте тогда вспомним высказывание великого британского специалиста Алекса Фергюсона: «Нужно продолжать работать, пока вы чувствуете, что способны на это». Он сам ушел из «Манчестер Юнайтед», когда посчитал нужным, и в этом отличие от ситуации с уходом Семина из «Локомотива». Просто уровень руководителей в английском клубе и российском совершенно разный. К сожалению, у нас специалисты часто заканчивают работать слишком рано, как, например, Олег Романцев и Валерий Газзаев.

Юрий Семин тренирует с 1982 года. Он успел поработать в восьми клубах, а также возглавлял национальную сборную России и олимпийскую футбольную команду Новой Зеландии. Его ключевые достижения в качестве главного тренера — три золота чемпионата России и шесть Кубков России с «Локомотивом», а также одна победа в чемпионате Украины с киевским «Динамо».

Сам «Локомотив» после ухода легендарного наставника ждет немало изменений, помимо нового тренера Марко Николича. Московский клуб покинут по меньшей мере восемь футболистов. Нынешний босс «железнодорожников» неоднократно заявлял, что одна из его главных целей — научиться зарабатывать. Важной статьей дохода может стать продажа игроков. Судя по заявлениям Василия Кикнадзе, Юрий Семин был против того, чтобы клуб отпускал тех или иных футболистов. Главное, чтобы в попытке заработать на трансферах «Локомотив» не потерял свои результаты и весомый доход от участия в еврокубках.

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