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«Преимущество будет у более изобретательного»

Бывший старший тренер сборной России Михаил Гершкович — о противостоянии Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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«Преимущество будет у более изобретательного»
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2020-07-11 15:44:45
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В воскресенье в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу состоится матч между московским ЦСКА и казанским «Рубином». Обе команды неплохо проявили себя в последнее время. У армейцев выстроилась победная серия из трех игр с общим счетом 10:0. Они вышли на третье место в турнирной таблице и теперь имеют отличные шансы на попадание в Лигу чемпионов, хотя многие уже успели списать их со счетов.

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«Рубин» также выиграл две свои предыдущие встречи. Казанцы с минимальным счетом победили «Оренбург» и «Краснодар» и теперь находятся всего лишь в трех очках от шестого места. Эта позиция может дать путевку в Лигу Европы, если Кубок России возьмет команда, которая по итогам сезона займет место в пятерке сильнейших РПЛ. Таким образом, от очной встречи ЦСКА и «Рубина» зависит очень многое в плане распределения путевок в еврокубки.

ЦСКА встречался с «Рубином» 41 раз. На данный момент подавляющее преимущество в пользу армейцев — 23 победы, у казанцев — 11, в семи матчах была зафиксирована ничья.

Еще одна интрига заключается в том, что главный наставник «Рубина» Леонид Слуцкий проведет первый матч против ЦСКА с момента своего ухода из армейского клуба в декабре 2016 года. Он возглавлял команду более семи лет и именно в ней состоялся как топ-тренер, выиграв три золота и два серебра чемпионатов России, два Кубка и приведя клуб к двум выходам в плей-офф Лиги чемпионов.

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«Рубина» Леонид Слуцкий

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Таким образом, будет особый характер у противостояния Леонида Слуцкого и нынешнего главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко, который с сентября 2015 по май 2016 года входил в его тренерский штаб, — именно он привел ЦСКА к последнему на данный момент в истории клуба чемпионству. А спустя шесть месяцев белорусский специалист стал преемником Леонида Слуцкого на посту главного тренера красно-синих: Гончаренко возглавил армейцев в декабре 2016-го. Что касается Слуцкого, то он за это время успел поработать в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе», а в декабре прошлого года принял предложение «Рубина» и вернулся в Россию.

В преддверии очной встречи Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко «Известия» пообщались с главой Объединения отечественных тренеров, членом исполкома РФС и бывшим старшим тренером сборной России Михаилом Гершковичем. Он поделился ожиданиями от предстоящей игры и объяснил, в чем причина такого резкого прогресса армейцев в концовке чемпионата.

— Встреча Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко придает матчу ЦСКА–«Рубин» особую интригу?

— Думаю, что да. Слуцкий на протяжении долгого времени работал в ЦСКА, взял с командой множество трофеев. Сейчас он находится во главе нового проекта. У «Рубина» за последнее время есть достаточно серьезные сдвиги в качестве игры. Казанцы выдали просто великолепный матч против «Краснодара» в прошлом туре чемпионата. ЦСКА же в двух последних встречах уверенно и крупно обыграл своих соперников. Так что очная игра этих двух коллективов будет крайне интересной. Тем более что армейцы сейчас зацепились за возможность попасть в Лигу чемпионов благодаря невыразительной игре «Краснодара».

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Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко (слева)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Тот факт, что Виктор Гончаренко работал у Леонида Слуцкого в тренерском штабе, дает кому-то из специалистов преимущество?

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— Они оба друг про друга всё прекрасно знают. Работали вместе, сейчас поддерживают отношения. Но чем хорош тренер, так это тем, что он всегда может найти подход к конкретной игре. Кто из них окажется более изобретательным, у того и будет преимущество.

— Обе команды набрали неплохой ход. Кто все-таки фаворит?

В этом матче нет фаворита, поэтому я считаю, что встреча должна получиться захватывающей. Будет интересно посмотреть ее именно с позиции турнирных раскладов.

— ЦСКА серьезно прибавил после неудачи на старте летнего, посткарантинного отрезка сезона. За счет чего армейцам это удалось?

— Когда игра не идет, команде нужен какой-то стресс, психологическая встряска. Думаю, что Гончаренко своим отъездом это устроил (после домашнего разгрома от «Зенита» (0:4) тренер уехал на родину в Белоруссию. — «Известия»). СМИ сообщили, что он подал в отставку, но руководство ЦСКА ее не приняло. Виктор Михайлович пропустил матч против «Динамо» (0:0). В той игре командой руководил старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников. Затем Гончаренко все-таки вернулся к управлению командой и выиграл с ней три матча подряд. Овчинников провел матч с «Динамо» в тактическом плане хорошо. Он умело перестроил игру клуба. Наверное, это и стало необходимым толчком для армейцев. Сейчас команда показывает совершенно другую игру. Роль Овчинникова в этом зигзаге удачи была достаточно серьезной.

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Матч РПЛ ЦСКА–«Динамо», 27 июня 2020 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Не стоит ли Сергею Овчинникову вновь попробовать себя в роли главного тренера?

— Овчинников — это уже давно созревший наставник. На эту тему даже не нужно лишних рассуждений. Сергей работал помощником у многих сильных специалистов. У него огромный опыт, серьезное прошлое игрока, и он очень харизматичен. Просто не было пока стоящего варианта. А ехать на периферию, где нет всех подходящих условий, не стоит, зачем девальвировать свое мастерство. Думаю, что время Овчинникова еще придет. Он готов возглавить любую команду.

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