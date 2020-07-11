«После перерыва на пандемию предсказать что-то в РПЛ невозможно»

В РПЛ подходит к концу самый сложный по организации сезон в истории лиги. В чемпионате России осталось провести три тура. Команды после выхода из карантина с конца июня играют в жестком графике два матча в неделю. И это в условиях усеченной подготовки, а также нестабильности состава ввиду заражения и изоляции футболистов некоторых команд.

Так неудачи преследуют московское «Динамо», которое не выиграло ни один из четырех матчей после перерыва и сейчас имеет всё меньше шансов на шестое место и участие в еврокубках следующего сезона . При этом многие другие команды демонстрируют нестабильные результаты. В частности, ЦСКА после отъезда из команды ее главного тренера Виктора Гончаренко и отказа клуба принимать его отставку одержал три победы подряд и сейчас вновь претендует на медали .

А «Оренбург» свалился на последнее место, так как из-за эпидемии команда не смогла сыграть два матча с «Краснодаром» и «Уралом», получив в них технические поражения 0:3. Выйдя на поле, команда также не набрала очков, проиграв «Рубину» (0:1) и ЦСКА (0:4).

Мнением о том, как пандемия отражается на игре команд и результатах в чемпионате России, в интервью «Известиям» поделился бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России, экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков . Он также рассказал о шансах команд решить свои задачи в последних трех турах.

— Удивляют результаты «Динамо» после перерыва на пандемию?

— Конечно, удивляют. В том же матче с «Арсеналом» (0:1) «Динамо» было фаворитом. У туляков имелась неудачная затяжная серия поражений, сменился главный тренер. Но это в какой-то мере повлияло на настрой игроков «Арсенала». Они вышли биться. И даже в меньшинстве очень здорово оборонялись . И еще хватало сил для организации быстрых ответных атак

к1 Матч РПЛ «Арсенал»–«Динамо», 4 июля 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

.— Что происходит с бело-голубыми?

— Удивляет общее состояние «Динамо». Команда оказалась не совсем готова к этому рестарту. Я уже перед паузой говорил, что она динамовцам пойдет не на пользу. Так и произошло. Сбился кураж , который был осенью и весной. Соответственно, перерыв сыграл свою негативную роль. Еще в матче с ЦСКА мы видели не то «Динамо», что нас радовало раньше. И, к сожалению, это перенеслось на следующие игры.

— Эти проблемы можно списать на то, что «Динамо» из-за заражения некоторых коронавирусом потеряло несколько ведущих игроков и в условиях карантина не могло полноценно готовиться к первым летним официальным матчам?

— Да, конечно, можно. Сейчас любые проблемы можно списать на эту ситуацию. Она, конечно, все спутала. Спутала все карты. Как говорят картежники, «карты заново замешаны». Было столько нюансов, которые могли повлиять на состояние игроков как в физическом, так и в психологическом плане. И это касается не только «Динамо». Можно вспомнить «Ростов» . Они одержали победу над «Арсеналом» (2:1), но она была единственной. И в их ситуации нельзя говорить о какой-то целенаправленной подготовке. Тяжело подводить команду к определенному отрезку в условиях этих карантинов, когда то одни заболевают, то другие.

— Такое выбивает из колеи?

— Да, и не только это. Влияет еще и общая обстановка, когда боишься подцепить эту заразу . Мы видим, с какими сложностями столкнулся «Оренбург» — это никуда не годится. Разумеется, в такой обстановке его ничего хорошего не ждало, когда команда все-таки вышла на поле, избежав этих технических поражений. И в целом общее впечатление от нашего футбола в связи со всей сложившейся ситуации не самое позитивное.

к2 Матч РПЛ «Оренбург» - «Локомотив», 21 июня 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Сейчас расстояние между шестым еврокубковым местом и 13-м всего шесть очков. Столько же между восьмым и 15-м, которое может обернуться вылетом. Выделите фаворитов в этих противостояниях?

— Тут пока сложно говорить, поскольку многие очень близко друг от друга. Мы видим, что у «Спартака» невнятная игра и, соответственно, результаты. Но тут всё идет от тура к туру. И, если сегодня ты провалил матч, завтра может уже преуспеть . Посмотрите на «Тамбов»: все думали, что команда встанет на вылет. Но затем она очень неплохо выглядела против «Спартака». И в физическом, и в игровом плане. «Тамбов» проигрывал встречу, но переломил ее ход и победил.

— Всё совсем непредсказуемо после перерыва на пандемию?

— Тут не знаешь, чего ждать от того или иного клуба. Мы видим ЦСКА, про который все говорили, что команда развалилась. Но победа в дерби над «Спартаком» (2:0) перевернула ситуацию. И теперь армейцы выигрывают матч за матчем.

— Они могут сдвинуть «Локомотив» со второго места?