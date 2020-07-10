Сочный дебют: «Спартак» с новым руководством отправляется на юг

Нынешний сезон чемпионата России по футболу подходит к концу, и победитель уже определен — «Зенит» второй раз подряд завоевал главный трофей страны. Но борьба за медали, места в еврокубках и сохранение прописки в РПЛ по-прежнему очень острая. Многое в ней определит намеченный на выходные 28-й тур.

Как известно, пока из-за пандемии коронавируса немногие болельщики могут лично посмотреть матчи премьер-лиги. Сейчас зрители имеют право занять не более 10% от общей вместимости стадионов. Но уже в начале следующего сезона ожидаются послабления. Власти Москвы объявили, что в столице с 1 августа можно на 50% заполнять арены на спортивных мероприятиях. А чемпионат России-2020/21 среди команд РПЛ стартует 2 августа.

«Сочи»–«Спартак»

Сразу после ничьей с «Локомотивом» владелец «Спартака» Леонид Федун официально объявил, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов на этой неделе приступит к работе на аналогичной должности в красно-белом клубе, сменив уволенного во вторник Томаса Цорна. Вероятнее всего, матч с «Сочи» станет первым для российского функционера на новом посту.

Встреча крайне важна для спартаковцев, которые после потерь очков с ЦСКА (0:2), «Локо» (1:1) и «Тамбовом» (2:3) отстали от шестого места на три очка. Эту позицию сейчас занимает «Уфа», одержавшая в последней игре при Газизове волевую победу над «Ростовом» (2:1). Теперь «Спартаку» обязательно надо побеждать «Сочи», чтобы сохранить шансы выйти в Лигу Европы через чемпионат.

«Сочи» также имеет возможность догнать «Уфу», но еще более актуальна для южан задача сохранения прописки в РПЛ, так как от зоны прямого вылета их отделяет всего три очка.

— Думаю, приход нового гендиректора на перспективах клуба в ближайшем матче не скажется — вряд ли Газизов выбежит на поле и поможет команде, — поделился с «Известиями» экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. — Какой эффект это должно дать? Игроки, на мой взгляд, действовали в последних матчах на пределе своих возможностей, просто состояние у команды сейчас такое, что она уже докатывает сезон. Конфликтов с Цорном у футболистов вроде бы не было. Единственное, что может сделать Газизов, это слегка убрать нервозную обстановку, но вряд ли это принесет быстрый результат. На мой взгляд, путевка в еврокубки через чемпионат уже упущена. «Уфа» ее не отдаст. Максимум, кто может ее потеснить, — это «Динамо». Так что, возможно, «Спартаку» вообще стоит выпустить против «Сочи» и на следующий матч против «Ахмата» молодежь, чтобы дать основе передохнуть перед кубковым полуфиналом с «Зенитом». Только победа в Кубке может еще как-то подсластить горькую пилюлю от проваленного чемпионата.

«Локомотив»–«Уфа»

Потеряв своего генерального директора, «Уфа» по-прежнему рассчитывает успешно довести до конца сезон. Для этого ей необходимо обыгрывать на выезде «Локомотив», постепенно теряющий позиции в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

«Локо» опережает идущий вслед за ним ЦСКА на четыре очка, а занимающий четвертую строчку «Краснодар» на пять баллов. Но у «быков» еще в запасе перенесенная на 19 июля встреча с «Динамо». Если красно-зеленые упустят второе место, появится еще больше вопросов к руководству клуба, решившему в мае не продлевать контракт с легендой, главным тренером Юрием Семиным и заменить его на серба Марко Николича.

— Это крайне принципиальная игра для обеих команд, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-президент «Локомотива» Николай Наумов. — Им есть что доказывать, есть за что бороться. Одним надо удерживать позиции в борьбе за Лигу Европы, другим — за Лигу чемпионов. «Уфе» важно доказать, что уход Газизова не повлияет на команду. К тому же, их главный тренер Вадим Евсеев, как легендарный в прошлом футболист «Локо», наверняка захочет показать свою состоятельность бывшему клубу. Ведь не так давно Юрий Семин говорил, что хотел бы видеть после себя во главе команды кого-то из своих бывших подопечных и упоминал среди них Евсеева. Возможно, в глубине души Вадим не прочь доказать руководству «Локо», что он сильнее Николича.

ЦСКА–«Рубин»

Красно-синие встрепенулись после истории с недельным отсутствием главного тренера Виктора Гончаренко и отказом руководства ЦСКА принимать его отставку. Армейцы одержали уже три подряд победы и прорвались в первую тройку. У команды есть хорошие шансы догнать и даже перегнать «Локомотив» и «Краснодар». Но для этого надо пройти без очковых потерь оставшиеся три тура.

В ближайшем из них подножку может поставить казанский «Рубин», который еще не обезопасил себя от вылета. Особый характер этого противостояния связан и с тем, что главный тренер команды из столицы Татарстана Леонид Слуцкий впервые сыграет против клуба, который он возглавлял семь лет (2009–2016), выиграл с ним три чемпионата России и два Кубка страны и состоялся там как топ-тренер.

— Армейцы сейчас набрали ход и выглядят неплохо — много забивают, — заявил «Известиям» бывший капитан ЦСКА и экс-старший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов. — У казанцев проблемы с атакой, забивают немного, играют непривлекательно, но надежно. Игрой не блещут, но исправно набирают очки, стабилизируют состав и имеют хорошие шансы избежать вылета. Во всяком случае, им точно не грозит оказаться ниже «Оренбурга», у которого в последнем матче с ЦСКА (0:4) был проходной двор в защите, по ходу встречи команда просто бросила играть, и для нее счастье, что армейцы не забили 10 мячей. Что касается ЦСКА, то, если армейцы продолжат показывать такой же футбол, как в последних матчах, то клуб может попасть в тройку и даже побороться за второе место. Тем более с «Локо» у ЦСКА скоро очная встреча. Жизненно важно выиграть сейчас у «Рубина», чтобы продолжить эту гонку.

«Динамо» – «Крылья Советов»

«Динамо» по-прежнему сохраняет шансы на шестое место, отставая от «Уфы» на четыре очка при одной игре в запасе. Но пока команда Кирилла Новикова не блещет результатами. Во многом это связано с тем, что из-за заражения коронавирусом нескольких игроков определенное время бело-голубые не могли готовиться к матчам в оптимальном составе.

Встреча с «Крыльями» — их последний шанс побороться за попадание в Лигу Европы. Но и самарцы, находящиеся в зоне вылета, просто так не сдадутся. Тем более с приходом нового главного тренера Андрея Талалаева они улучшили игру и стали стабильно набирать очки.

— «Динамо» подходило к сезону в очень хорошей форме, — сказал «Известиям» бывший защитник бело-голубых Йован Танасиевич. — Но потом три игрока заболели коронавирусом и команда почти две недели не тренировалась. Из-за этого и случился спад. Но у них опытные футболисты и руководство, поэтому всё должно получиться. Видно, что игроки голодны до побед.

Также в предстоящем туре тульский «Арсенал» сыграет на своем поле с «Тамбовом», грозненский «Ахмат» примет дома петербургский «Зенит», «Оренбург» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» — с екатеринбургским «Уралом».