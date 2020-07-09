Выйти из дерби: «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью

Столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в 27-м туре чемпионата России по футболу завершилось со счетом 1:1, что поставило оба коллектива в крайне непростое положение. «Железнодорожники» теряют превосходство в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Красно-белые же свели свои шансы на завоевание путевки в Лигу Европы к минимуму.

«Локо» опережает своего ближайшего конкурента «Краснодар» на пять очков, но у «быков» две игры в запасе — намеченная на четверг выездная встреча с казанским «Рубином» и перенесенный на 19 июля домашний матч против московского «Динамо». Догоняет красно-зеленых и московский ЦСКА — разрыв с армейцами, одержавшими в этом туре уверенную победу над «Оренбургом» (4:0), сократился до четырех очков. Таким образом, команда Марко Николича рискует вылететь из призовой тройки и лишиться возможности попасть в Лигу чемпионов даже через квалификацию.

«Спартак» продолжает идти вне зоны еврокубков, но теперь увеличил свое отставание от шестого места, дающего шансы сыграть в Лиге Европы. Занимающая эту строчку «Уфа» после выездной волевой победы над «Ростовом» (2:1) оторвалась от красно-белых на три очка.

Серьезные потери и дорогие гости

«Спартак», как часто это бывает, подогрел интерес к матчу до максимума. За сутки до дерби из клуба был уволен генеральный директор Томас Цорн. Ему не простили неудовлетворительных результатов команды. О том, что его место займет гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, в кулуарах говорили как о свершившемся факте еще утром в день матча, а после игры владелец клуба Леонид Федун подтвердил, что башкирский функционер приступит к работе в конце недели.

«Железнодорожники» понесли серьезные потери накануне матча. О травмах вратаря Маринато Гильерме и полузащитника Дмитрия Баринова было известно заранее. Но к ним добавился лидер команды в нынешнем сезоне хавбек Гжегош Крыховяк, который не смог сыграть из-за дисквалификации.

Отсутствие Баринова и Крыховяка вынудило Марко Николича выставить пару молодых опорников. Даниил Куликов уже не первый раз выходит в старте, а вот Станислав Магкеев из-за травмы летом не играл. Хотя в марте уже стал футболистом основы.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сделал лишь две перестановки в стартовом составе по сравнению с проигранной субботней домашней встречей с «Тамбовом» (2:3). Причем перестановка в центре обороны была вынужденная: дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Самуэля Жиго заменил Илья Гапонов. А вот выпустить в основе в нападении Эсекьеля Понсе вместо Александра Соболева — уже личное решение тренера.

Особый антураж этой игре в дождливый московский вечер придавало присутствие на трибунах легенды «Локо» и его предыдущего главного тренера Юрия Семина. Со скандалом уволенный в мае 73-летний специалист впервые пришел на игру своего бывшего клуба.

Нервы Тедеско

Как показал первый тайм, рокировка Соболева и Понсе оказалась удачной. Обе команды в целом демонстрировали равную игру, чередуя подходы к штрафной площади и воротам друг друга. До реальной угрозы дело доводил именно «Спартак», но дважды «Локо» выручал голкипер Антон Коченков. В одном из этих случаев бил как раз Понсе.

А на 38-й минуте аргентинец все же сумел открыть счет, когда после навеса с фланга выиграл верховую борьбу в центре штрафной у Магкеева и пробил головой в угол ворот. Однако через три минуты «железнодорожники» получили шанс отыграться. После фола Наиля Умярова на Алексее Миранчуке судья Сергей Лапочкин назначил пенальти.

Это настолько взбесило Тедеско, что он слишком рьяно начал спорить с арбитром и быстро получил от него две желтые карточки, превратившиеся в красную. Немец некоторое время не давал выпроводить себя в подтрибунное помещение, саркастично аплодировал рефери, чем снискал поддержку трибун, освиставших Лапочкина. В итоге, наставник все же ушел в раздевалку, где продолжил смотреть второй тайм, оставив руководство командой своим ассистентам. А Алексей Миранчук реализовал пенальти — на перерыв соперники ушли при равном счете.

Без победителя

В перерыве Николич заменил Куликова на Рифата Жемалетдинова. Именно после двух его ударов «Спартак» едва не пропустил, но оба раза мяч проходил мимо ворот. А на 81-й минуте отличный момент имел Алексей Миранчук, пробивший в дальний угол, но мяч прошел в сантиметрах от штанги. «Спартак» большую часть второго тайма не имел серьезных моментов для гола. Однако и футболисты «Локо» довести игру до победы не смогли.

— Результат закономерен, поскольку обе команды имели немного моментов для взятия ворот, — поделился с «Известиями» экс-нападающий «Спартака» Сергей Юран. — Логичная ничья, которая ничего хорошего не сулит ни одной из команд. Красно-белые до предела усложнили себе борьбу за выход в Лигу Европы через чемпионат, а «Локомотив» теперь далеко не фаворит в борьбе за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Что касается поведения Тедеско, то где-то по-человечески могу понять его. Я сам человек вспыльчивый. Возможно, на него повлияло увольнение генерального директора, который приглашал Доменико. Но тут нужно включать профессионализм и максимально сосредоточиваться на игре своей команды. А Тедеско очень по-хамски вел себя с судьей.

Также в рамках 27-го тура РПЛ петербургский «Зенит» провел первый матч в ранге чемпиона и добился волевой победы над «Сочи» (2:1). После игры команду из Северной столицы наградили золотыми медалями и вручили ей чемпионский кубок. Параллельно с этим матчем московский ЦСКА разгромил на выезде «Оренбург» (4:0). Днем ранее тульский «Арсенал» потерпел дома поражение от самарских «Крыльев Советов» (2:4), а грозненский «Ахмат» одолел «Тамбов» (2:1). Тур завершится в четверг матчами «Урал» - «Динамо» и «Рубин» - «Краснодар».