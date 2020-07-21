Своим путем: Александр Коломейцев может завершить карьеру в 31 год

Грядущее расставание с московским «Локомотивом» футболиста Александра Коломейцева может также положить конец его игровой карьере. По информации «Известий», 31-летний полузащитник рассматривает вариант закончить выступления на профессиональном уровне.

Это связано с травмой, из-за которой он пропустил сезон-2018/2019 и почти не играл в нынешнем. Ранее клуб заявил, что не будет продлевать с уроженцем Сургута контракт, действующий до конца текущего сезона. Напомним, соревнования в РПЛ-2019/2020 завершатся в среду. Сам футболист отказался комментировать данную информацию.

— Пока ничего не говорю, решения нет, поэтому пока ничего не могу подтвердить, — сказал «Известиям» Александр Коломейцев.

12 июля после домашнего матча «Локомотива» с «Уфой» (1:1) генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе во время разговора с болельщиками около стадиона сказал, что Коломейцев точно покинет клуб. Менеджер красно-зеленых также сообщил, что, скорее всего, Александра будут провожать после следующей игры с ЦСКА.

Однако никакой церемонии прощания с футболистом в четверг после победы над армейцами (2:1) не последовало.

— Мы решили, что сейчас неподходящий для этого момент, — объяснил «Известиям» Коломейцев. — Всё потом.

Как рассказал источник в клубе, прощание намечено на один из домашних матчей следующего сезона, который стартует в августе. В нынешнем чемпионате «Локо» осталось провести лишь одну встречу — на выезде с екатеринбургским «Уралом».

Напомним, в минувшее воскресенье «Локомотив» обеспечил себе серебряные медали российского первенства и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Это случилось на фоне скандального увольнения главного тренера и легенды клуба Юрия Семина в мае — при нем «железнодорожники» и забрались на второе место за восемь туров до финиша. За прошедшие два месяца Коломейцев был единственным действующим футболистом клуба, публично усомнившемся в целесообразности отставки Семина. 15 мая футболист заявил, что это решение выглядит не совсем обоснованно.

Александр Коломейцев с 6 до 14 лет занимался мини-футболом в СДЮСШОР «Нефтяник» в родном Сургуте. В 14 лет он переехал в Москву и стал выступать за ДЮСШ «Спартак-2» — уже в большом футболе. Затем он оказался в системе столичного «Торпедо», где в 2006–2008 годах играл за дубль, а в 2008-м дебютировал в первом дивизионе за основную команду черно-белых.

В 2009 году Коломейцев играл за московский «Спортакадемклуб» во второй лиге и молодежный состав ФК «Москва». В 2010-м дебютировал на уровне премьер-лиги за пермский «Амкар». В уральском коллективе Александр выступал до лета 2015 года и был одним из лидеров пермяков. Благодаря ему один из самых малобюджетных клубов РФПЛ уверенно сохранял место в элите.

В 2010 году играл за молодежную сборную России, а через год — за вторую сборную. Летом 2015 года Коломейцев перешел в «Локомотив». С «железнодорожниками» он выиграл Кубок России – 2016/2017 и золото чемпионата России – 2017/2018.

В чемпионский сезон Александр провел 19 игр, семь из них — без замен. И в них «Локо» шесть раз победил, а один раз сыграл вничью (0:0) с главным конкурентом «Спартаком». Именно в тех встречах команда нарастила отрыв от преследователей, создав задел для победы в турнире. А победный гол Коломейцева после выхода на поле в игре первого круга со «Спартаком» (4:3) позволил добыть один из решающих в той гонке за золото выигрышей.

Следующий сезон, ознаменовавшийся для клуба серебряными медалями в РПЛ и победой в Кубке России, Коломейцев полностью пропустил из-за травмы бедра. Он стал появляться в заявке лишь в последних семи турах чемпионата и двух решающих встречах Кубка — полуфинале и финале. Уже тогда ходили слухи о его досрочном завершении карьеры. Но Александр вернулся, вышел на замену на последних секундах победного матча Суперкубка России – 2019 против «Зенита» (3:2), отыграл 10 встреч в чемпионате страны и трижды выходил на замены на завершающие отрезки игр Лиги чемпионов.

С «Локомотивом» в нынешнем сезоне Коломейцев выиграл серебро национального первенства. Последний его выход на поле состоялся 1 декабря 2019 года в домашнем матче против московского «Динамо» (1:2). А последнее попадание в заявку случилось 15 марта в выездной игре с «Ростовом» (3:1) — заключительной перед паузой, связанной с коронавирусом.