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В ГД оценили заявления Лондона о влиянии российских олигархов на Британию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Обвинения комитета по разведке британского парламента в адрес России лживые и абсурдные. Об этом 21 июля заявила член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина.

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По ее словам, в Великобритании в основном скрываются беглые российские олигархи, которых королевство взяло под свое крыло, пытаясь получить контроль над Россией.

«Сначала британские власти превратили Лондон в «тихую гавань» для капиталов криминального происхождения, построили «Лондонград» для тех, кто скрывается от российского правосудия», — пояснила она в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, после этого во всем Лондон обвинил Кремль, теперь оказалось, что он их якобы «заслал к англичанам» для влияния на дела страны.

Как ранее во вторник отметила член Совета Федерации Ольга Ковитиди, заявление комитета британского парламента безосновательно и ничем не подтверждено.

Ранее в этот день комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности опубликовал доклад о том, что свидетельств вмешательства России в голосование 2016 года по Brexit найдено не было. Помимо других выводов отмечается, что доказаны попытки Москвы вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году.

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