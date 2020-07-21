Природный пожар под Миассом потушен спустя несколько дней после начала

Несколько дней пожарным не удалось справиться с огнем в лесу возле озера Тургояк в Миасском городском округе. Тушение осложняли горный рельеф местности и каменистая поверхность. Возгорание удалось локализовать вечером 20 июля. Причиной пожара стал человеческий фактор.

Как рассказали сайту «Первого областного» в ГУ МЧС по Челябинской области, для ликвидации лесного пожара привлекались сотрудники не только спасательного ведомства, но и Главного управления лесами области, администрации Миасса. Специалисты Уральского учебного спасательного центра прибыли из поселка Новогорный. Мониторинг обстановки вели беспилотники.

В общей сложности горело 120 га леса. На отдельных участках еще тлеет кромка, поэтому проводится дополнительная опашка, чтобы не допустить повторного возгорания.

На территории Миасса действует режим ЧС. Посещать леса строго запрещено, не говоря уже о разведении там костров. Для нарушителей режима ЧС предусмотрена административная ответственность. Если были совершены действия, приведшие к ущербу более чем на 250 тыс. рублей, возможна уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до одного года.