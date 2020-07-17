Лесной пожар возник возле популярного у туристов озера Тургояк на Урале

В Челябинской области загорелся лес в Ильменском заповеднике, сообщили в министерстве экологии региона. Очаги пожаров зафиксированы также в районе озера Тургояк, которое является популярным местом отдыха у местных жителей и туристов. В Миассе запретили приезжать в леса.

На Тургояке площадь пожара составляет 1,2 га, а в заповеднике — 3 га. «Из-за аномальной жары леса сейчас начинают гореть от непотушенного окурка. Все пожары сейчас от беспечности людей. К тушению пожара, начавшегося ночью, сразу приступили специалисты ГУ МЧС по региону», — рассказали ИА «Ура.ру» в минэкологии.

Как отметили в пресс-центре главного управления лесами области, ситуация ухудшается. Наибольший риск возникновения природных пожаров прогнозируется в Варненском, Увельском, Кизильском районах, а также в Южноуральске.

Ранее в национальном парке «Таганай» в Челябинской области объявили повышенный класс пожарной опасности. Всех посетителей попросили быть осторожнее с огнем. Причина — аномальная жара, которая стоит на территории региона третью неделю. Ручьи и родники пересохли, мох и трава сухие из-за отсутствия дождей.