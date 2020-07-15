Повышенный класс пожарной опасности объявили в нацпарке «Таганай»

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области объявили повышенный класс пожарной опасности. Всех посетителей попросили быть осторожнее с огнем.

Причина — аномальная жара, которая стоит на территории региона третью неделю. Ручьи и родники пересохли, мох и трава сухие из-за отсутствия дождей.

Сотрудники нацпарка рекомендуют разводить костры только в оборудованных для этого местах в приютах. Нельзя курить на ходу, поскольку летящий пепел может стать причиной пожара. Окурки необходимо собирать в специальные емкости, иначе плохо потушенный окурок станет причиной пожара, пишет сайт «Первого областного».

В конце мая «Таганай» открылся для посетителей после карантина, объявленного из-за коронавируса. Сначала туристам разрешили прогулки по центральной тропе и Черной скале, а затем установку палаток с соблюдением социальной дистанции.