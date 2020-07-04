Жар земли: повторятся ли прошлогодние рекордные пожары

По данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, площадь действующих в России лесных пожаров на утро 2 июля составила почти 3 млн га — за неделю она выросла втрое. Сильнее всего горят леса в Якутии, Чукотском автономном округе, в Магаданской области, на Камчатке. Для борьбы с пожарами лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области поручено увеличить группировку сил и средств. По словам главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, резкое нарастание количества пожаров в Сибири и Дальнем Востоке говорит о начале летнего пика горимости . Насколько реально повторение катастрофической ситуации с лесными пожарами в этом году, как сейчас регионы борются с огнем — в материале «Известий».

В рукопашную с огнем

В Республике Саха (Якутия) из-за неутихающих лесных пожаров пришлось ввести режим ЧС регионального характера, то есть речь идет о тех случаях, которые не выходят за пределы территории региона. По оперативным сводкам на 3 июля, в республике действует 230 природных пожаров на общей площади пройденной огнем свыше 1 млн га. Как сообщили «Известиям» в республиканском управлении МЧС, причиной большинства лесных пожаров стали сухие грозы.

Сейчас в полной боевой готовности находится авиация и аэромобильная группировка на случай, если огонь будет угрожать населенным пунктам. На помощь пришли пожарные из других регионов: накануне в республику прибыли 90 авиапожарных Тюменской и Ханты-Мансийской баз авиационной и наземной охраны лесов.

« Жара нарастала в течение месяца, сопровождалась порывистым ветром более 70–80 км/ч и сухими грозами, ставшими причиной труднодоступных и удаленных лесных пожаров », — сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». Методы для борьбы с огнем применяют разные, в том числе «взрывной» с использованием детонирующего шнура высокой мощности, поскольку в «течение июля помощи от погоды не ожидается».

о1 Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Сильнее всего горит Дальний Восток: за сутки здесь может возникнуть до 80 возгораний. Как объяснил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, сложная пожароопасная обстановка связана с аномальной погодой: температура воздуха превышает отметку в плюс 30–35 градусов.

На Камчатке , где режим ЧС объявлен во всех лесах, горит почти 200 тыс. га. Примерно такая же территория охвачена огнем и в Магаданской области — на 3–6 июля в регионе объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности.

На Чукотке, как пояснили «Известиям» в региональном МЧС, действует 60 природных пожаров, но угрозы населенным пунктам нет. Пару дней назад парашютистам-десантникам удалось потушить огонь на площади в 9 тыс. га. С огнем боролись две недели и только ручным способом — доставить технику в труднодоступный Билибинский район просто невозможно.

Как отмечали в Рослесхозе, все действующие пожары на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области — труднодоступные или удаленные, то есть в так называемых зонах контроля. В этих зонах разрешается не тушить очаги лесных пожаров, если затраты превышают прогнозируемый ущерб, а огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики . По этой причине, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», регионы приняли решение не тушить 349 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, почти 2 млн га. Наблюдают, мониторят из космоса, но не тушат.

о2 Вид с вертолета Якутской базы авиационной охраны лесов (Авиалесоохраны) на лесной пожар в Намском Улусе Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

В Якутии и Красноярском крае таких пожаров 99%, в Иркутской области — около 80%. «Известия» направили запросы в окружные департаменты лесного хозяйства, региональные управления МЧС и администрации с просьбой оценить, насколько нынешняя ситуация с лесными пожарами катастрофична по сравнению с прошлым годом, чем осложняется ликвидация очагов лесных пожаров, но на момент публикации статьи оперативного ответа не получили.

Зона преткновения

Летом 2019 года на зоны контроля пришлось 90% всех пожаров, а всего эти территории занимают свыше 500 млн га из 1,1 млрд га лесного фонда России . В «Гринпис» считают, что прошлогодний урок власти не усвоили, поэтому пересмотр зон контроля — одно из требований, которое упоминается в открытом обращении к правительству РФ. В организации настаивают на том, чтобы решения об отказе тушения пожаров в труднодоступных лесах согласовывались с федеральными властями. При этом границы «зон контроля» также должны устанавливаться на федеральном уровне.

«К сожалению, сейчас ситуация практически полностью зависит от погоды. Причины пожаров такие же, как и в прошлом году, — отказ от тушения. По-прежнему примерно половина российских лесов относится к зоне контроля, то есть зоне, где пожары разрешено не тушить, — говорит «Известиям» руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин. — Соответственно, региональные власти получили примерно столько же денег на тушение, сколько и в прошлом году ».

Впрочем, как рассказали «Известиям» в Рослесхозе, выводы из прошлогодних пожаров все-таки были сделаны.

о3 Сотрудники парашютно-десантной пожарной службы Якутской базы авиационной охраны лесов (Авиалесоохраны) готовят еду в лагере на месте лесных низовых пожаров в Намском Улусе Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

«Рослесхоз ведет работу по сокращению площадей зон контроля. Критерии для этого были направлены в регионы. На сегодняшний день зоны контроля уже сокращены на 87,8 млн га (с 620,7 млн га до 532,9 млн га), а Новосибирская, Свердловская и Тюменская области полностью отказалась от таких зон », — пояснили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в середине июня, чтобы не допустить усугубления пожароопасной обстановки, главу Якутии попросили принять решение о тушении пожаров именно в зонах контроля.

« Многократное увеличение площади лесных пожаров на территории региона произошло в том числе и из-за трех- пятидневной задержки в принятии такого решения », — объяснили «Известиям» в ведомстве.

В целом, отметили в Рослесхозе, лесопожарный сезон 2020 года протекает в рамках среднемноголетних значений горимости: количество и площадь лесных пожаров остается на уровне показателей пяти прошлых лет. Так, по состоянию на 2 июля площадь, пройденная пожарами на землях лесного фонда, составляет 1,028 млн га. В прошлом году этот показатель составлял 1,112 млн га.

К слову, в конце июня стало известно, что Минприроды планирует глобально сократить количество зон контроля— до 6%. Экологи пока воспринимают такие сообщения без оптимизма.

о4 Последствия лесного пожара в Югорске Фото: ТАСС/МЧС РФ

« Минприроды действительно грозится почти полностью отменить зоны контроля, есть проект. Но, во-первых, решение по нему еще не принято, а во-вторых, в нем прямо прописано, что он не потребует бюджетных вложений, а это почти невозможно , — говорит Григорий Куксин. — Невозможно отдать регионам под охрану в разы больше территорий за те же деньги: сама проблема существования зон контроля именно в том, что денег не хватает ».

По словам эколога, для полноценной охраны лесов и ведения лесного хозяйства объем финансирования нужно увеличить в три раза — до 90 млрд в год.

« Гораздо выгоднее и правильнее вложиться в полноценную охрану лесов и сократить зоны контроля, чтобы дым не проходил в населенные пункты. При этом всё равно значительная часть территорий останется недосягаемой в силу удаленности, труднодоступности и малонаселенности», — считает эксперт.

О необходимости дополнительного финансирования при сокращении зон контроля говорит и директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы Андрей Щеголев. Эти средства пойдут на текущие расходы: зарплату пожарным, обеспечение техники горючим.

о5 Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

« Закупка пожарной техники тоже нужна, но в принципе деньги на нее предусмотрены национальным проектом «Экология» , — отмечает в беседе с «Известиями» эксперт. По его словам, сокращать в первую очередь необходимо те зоны контроля, где пожары могут нанести максимальный вред и опасность их высока — у населенных пунктов и на ценных природных территориях .

И дым Отечества нам неприятен

Экологи опасаются, что из-за десятков непотушенных очагов в города и поселки в сотнях и тысячах километров от пожаров вновь придет едкий дым. Его уже почувствовали жители Колымы, о возможном дыме от лесных пожаров в Якутии предупредили жителей Бурятии, Красноярск может накрыть дымом уже на следующей неделе . Ведущий научный сотрудник Европейской системы мониторинга атмосферы Коперникус (CAMS) Марк Пэррингтон прогнозирует, что дым от лесных пожаров Сибири скоро почувствуют даже на Северном Полюсе .

«Огромные территории Сибири уже заволокло дымом — это видно по космоснимкам, — говорит Григорий Куксин. — В этом году ситуация с дымом сложная: в условиях еще не побежденного до конца коронавируса, непонятного прогноза по количеству респираторных больных в регионах задымление в городах действительно волнует людей ».

Как сообщили «Известиям» в Рослесхозе, во избежание прошлогодней катастрофы принимается ряд мер. Так к тушению привлекаются авиапожарные из регионов со сравнительно спокойной лесопожарной обстановкой (в переброске поможет авиационная группировка МЧС), в борьбе с огнем в труднодоступных лесах Сибири и Дальнего Востока задействован почти весь федеральный резерв парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» .

о6 Вертолет Ми-8МБ МЧС России сбрасывает воду для тушения лесного пожара в тайге, угрожающего жилым домам в Красноярском крае Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Кроме того, Минприроды планирует выделить дополнительные средства из резервного фонда Правительства РФ. Деньги направят в регионы с наиболее сложной лесопожарной ситуацией. Сумма не называется, но по информации «Коммерсанта», это порядка 2,6 млрд рублей.

« Сейчас надо сосредоточиться на тушении действующих пожаров, не пожалеть денег из федеральных резервов для того, чтобы ситуацию взять под контроль и перестать отказываться от тушения хотя бы вблизи населенных пунктов. Сейчас еще не поздно, — считает Григорий Куксин. — А дальше надо решать этот вопрос системно, иначе мы каждый год будем сталкиваться с подобной ситуацией. Надо выходить из этого замкнутого круга ».

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Природа не даст расслабиться

Андрей Щеголев прогнозирует: скорее всего, на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области пожары прекратятся. В ближайшие дни там намечается похолодание, пройдут дожди.

« А вот по Якутии, скорее всего, ситуация останется такой же пожароопасной. Волна жары сохраняется и ситуация с пожарами будет только развиваться », — говорит эксперт.

В целом, по его словам, природа в ближайшее время расслабиться не даст: по прогнозам, к середине века продолжительность пожароопасного сезона в Сибири увеличится примерно на три недели. И хотя «середина века» звучит несколько отдаленно, готовиться нужно уже сейчас.

о7 Местные жители наблюдают за лесным пожаром в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края Фото: РИА Новости/Дмитрий Ворошилов

« Надо закладывать средства, нужны люди: лесников сократили, а те, кто есть, сидят по конторам и пишут отчеты , — объясняет Андрей Щеголев. — Нужно обучать людей современным технологиям: оперативно отслеживать пожары по космоснимкам и оперативно принимать решения ».

Специалисты всё чаще сталкиваются с природными аномалиями. Так, в последние годы горят и лес, и тундра за Полярным кругом.