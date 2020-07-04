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Жар земли: повторятся ли прошлогодние рекордные пожары

На тушении отдаленных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке задействован почти весь федеральный резерв парашютно-десантной пожарной службы
Фото: РИА Новости/Дмитрий Ворошилов
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Жар земли: повторятся ли прошлогодние рекордные пожары
2020-07-03 17:41:41">
2020-07-03 17:41:41
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По данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, площадь действующих в России лесных пожаров на утро 2 июля составила почти 3 млн га — за неделю она выросла втрое. Сильнее всего горят леса в Якутии, Чукотском автономном округе, в Магаданской области, на Камчатке. Для борьбы с пожарами лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области поручено увеличить группировку сил и средств. По словам главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, резкое нарастание количества пожаров в Сибири и Дальнем Востоке говорит о начале летнего пика горимости. Насколько реально повторение катастрофической ситуации с лесными пожарами в этом году, как сейчас регионы борются с огнем — в материале «Известий».

В рукопашную с огнем

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В Республике Саха (Якутия) из-за неутихающих лесных пожаров пришлось ввести режим ЧС регионального характера, то есть речь идет о тех случаях, которые не выходят за пределы территории региона. По оперативным сводкам на 3 июля, в республике действует 230 природных пожаров на общей площади пройденной огнем свыше 1 млн га. Как сообщили «Известиям» в республиканском управлении МЧС, причиной большинства лесных пожаров стали сухие грозы.

Сейчас в полной боевой готовности находится авиация и аэромобильная группировка на случай, если огонь будет угрожать населенным пунктам. На помощь пришли пожарные из других регионов: накануне в республику прибыли 90 авиапожарных Тюменской и Ханты-Мансийской баз авиационной и наземной охраны лесов.

«Жара нарастала в течение месяца, сопровождалась порывистым ветром более 70–80 км/ч и сухими грозами, ставшими причиной труднодоступных и удаленных лесных пожаров», — сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». Методы для борьбы с огнем применяют разные, в том числе «взрывной» с использованием детонирующего шнура высокой мощности, поскольку в «течение июля помощи от погоды не ожидается».

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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Сильнее всего горит Дальний Восток: за сутки здесь может возникнуть до 80 возгораний. Как объяснил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, сложная пожароопасная обстановка связана с аномальной погодой: температура воздуха превышает отметку в плюс 30–35 градусов.

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На Камчатке, где режим ЧС объявлен во всех лесах, горит почти 200 тыс. га. Примерно такая же территория охвачена огнем и в Магаданской области — на 3–6 июля в регионе объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности.

На Чукотке, как пояснили «Известиям» в региональном МЧС, действует 60 природных пожаров, но угрозы населенным пунктам нет. Пару дней назад парашютистам-десантникам удалось потушить огонь на площади в 9 тыс. га. С огнем боролись две недели и только ручным способом — доставить технику в труднодоступный Билибинский район просто невозможно.

Как отмечали в Рослесхозе, все действующие пожары на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области — труднодоступные или удаленные, то есть в так называемых зонах контроля. В этих зонах разрешается не тушить очаги лесных пожаров, если затраты превышают прогнозируемый ущерб, а огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. По этой причине, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», регионы приняли решение не тушить 349 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, почти 2 млн га. Наблюдают, мониторят из космоса, но не тушат.

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Вид с вертолета Якутской базы авиационной охраны лесов (Авиалесоохраны) на лесной пожар в Намском Улусе

Вид с вертолета Якутской базы авиационной охраны лесов (Авиалесоохраны) на лесной пожар в Намском Улусе

Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

В Якутии и Красноярском крае таких пожаров 99%, в Иркутской области — около 80%. «Известия» направили запросы в окружные департаменты лесного хозяйства, региональные управления МЧС и администрации с просьбой оценить, насколько нынешняя ситуация с лесными пожарами катастрофична по сравнению с прошлым годом, чем осложняется ликвидация очагов лесных пожаров, но на момент публикации статьи оперативного ответа не получили.

Зона преткновения

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Летом 2019 года на зоны контроля пришлось 90% всех пожаров, а всего эти территории занимают свыше 500 млн га из 1,1 млрд га лесного фонда России. В «Гринпис» считают, что прошлогодний урок власти не усвоили, поэтому пересмотр зон контроля — одно из требований, которое упоминается в открытом обращении к правительству РФ. В организации настаивают на том, чтобы решения об отказе тушения пожаров в труднодоступных лесах согласовывались с федеральными властями. При этом границы «зон контроля» также должны устанавливаться на федеральном уровне.

«К сожалению, сейчас ситуация практически полностью зависит от погоды. Причины пожаров такие же, как и в прошлом году, — отказ от тушения. По-прежнему примерно половина российских лесов относится к зоне контроля, то есть зоне, где пожары разрешено не тушить, — говорит «Известиям» руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин. — Соответственно, региональные власти получили примерно столько же денег на тушение, сколько и в прошлом году».

Впрочем, как рассказали «Известиям» в Рослесхозе, выводы из прошлогодних пожаров все-таки были сделаны.

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Сотрудники парашютно-десантной пожарной службы Якутской базы авиационной охраны лесов

Сотрудники парашютно-десантной пожарной службы Якутской базы авиационной охраны лесов (Авиалесоохраны) готовят еду в лагере на месте лесных низовых пожаров в Намском Улусе

Фото: ТАСС/Евгений Софронеев
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«Рослесхоз ведет работу по сокращению площадей зон контроля. Критерии для этого были направлены в регионы. На сегодняшний день зоны контроля уже сокращены на 87,8 млн га (с 620,7 млн га до 532,9 млн га), а Новосибирская, Свердловская и Тюменская области полностью отказалась от таких зон», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в середине июня, чтобы не допустить усугубления пожароопасной обстановки, главу Якутии попросили принять решение о тушении пожаров именно в зонах контроля.

«Многократное увеличение площади лесных пожаров на территории региона произошло в том числе и из-за трех- пятидневной задержки в принятии такого решения», — объяснили «Известиям» в ведомстве.

В целом, отметили в Рослесхозе, лесопожарный сезон 2020 года протекает в рамках среднемноголетних значений горимости: количество и площадь лесных пожаров остается на уровне показателей пяти прошлых лет. Так, по состоянию на 2 июля площадь, пройденная пожарами на землях лесного фонда, составляет 1,028 млн га. В прошлом году этот показатель составлял 1,112 млн га.

К слову, в конце июня стало известно, что Минприроды планирует глобально сократить количество зон контроля— до 6%. Экологи пока воспринимают такие сообщения без оптимизма.

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Последствия лесного пожара в Югорске

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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«Минприроды действительно грозится почти полностью отменить зоны контроля, есть проект. Но, во-первых, решение по нему еще не принято, а во-вторых, в нем прямо прописано, что он не потребует бюджетных вложений, а это почти невозможно, — говорит Григорий Куксин. — Невозможно отдать регионам под охрану в разы больше территорий за те же деньги: сама проблема существования зон контроля именно в том, что денег не хватает».

По словам эколога, для полноценной охраны лесов и ведения лесного хозяйства объем финансирования нужно увеличить в три раза — до 90 млрд в год.

«Гораздо выгоднее и правильнее вложиться в полноценную охрану лесов и сократить зоны контроля, чтобы дым не проходил в населенные пункты. При этом всё равно значительная часть территорий останется недосягаемой в силу удаленности, труднодоступности и малонаселенности», — считает эксперт.

О необходимости дополнительного финансирования при сокращении зон контроля говорит и директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы Андрей Щеголев. Эти средства пойдут на текущие расходы: зарплату пожарным, обеспечение техники горючим.

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пожарник
Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

«Закупка пожарной техники тоже нужна, но в принципе деньги на нее предусмотрены национальным проектом «Экология», — отмечает в беседе с «Известиями» эксперт. По его словам, сокращать в первую очередь необходимо те зоны контроля, где пожары могут нанести максимальный вред и опасность их высока — у населенных пунктов и на ценных природных территориях.

И дым Отечества нам неприятен

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Экологи опасаются, что из-за десятков непотушенных очагов в города и поселки в сотнях и тысячах километров от пожаров вновь придет едкий дым. Его уже почувствовали жители Колымы, о возможном дыме от лесных пожаров в Якутии предупредили жителей Бурятии, Красноярск может накрыть дымом уже на следующей неделе. Ведущий научный сотрудник Европейской системы мониторинга атмосферы Коперникус (CAMS) Марк Пэррингтон прогнозирует, что дым от лесных пожаров Сибири скоро почувствуют даже на Северном Полюсе.

«Огромные территории Сибири уже заволокло дымом — это видно по космоснимкам, — говорит Григорий Куксин. — В этом году ситуация с дымом сложная: в условиях еще не побежденного до конца коронавируса, непонятного прогноза по количеству респираторных больных в регионах задымление в городах действительно волнует людей».

Как сообщили «Известиям» в Рослесхозе, во избежание прошлогодней катастрофы принимается ряд мер. Так к тушению привлекаются авиапожарные из регионов со сравнительно спокойной лесопожарной обстановкой (в переброске поможет авиационная группировка МЧС), в борьбе с огнем в труднодоступных лесах Сибири и Дальнего Востока задействован почти весь федеральный резерв парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана».

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Вертолет Ми-8МБ МЧС России сбрасывает воду для тушения лесного пожара в тайге, угрожающего жилым домам в Красноярском крае

Вертолет Ми-8МБ МЧС России сбрасывает воду для тушения лесного пожара в тайге, угрожающего жилым домам в Красноярском крае

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Кроме того, Минприроды планирует выделить дополнительные средства из резервного фонда Правительства РФ. Деньги направят в регионы с наиболее сложной лесопожарной ситуацией. Сумма не называется, но по информации «Коммерсанта», это порядка 2,6 млрд рублей.

«Сейчас надо сосредоточиться на тушении действующих пожаров, не пожалеть денег из федеральных резервов для того, чтобы ситуацию взять под контроль и перестать отказываться от тушения хотя бы вблизи населенных пунктов. Сейчас еще не поздно, — считает Григорий Куксин. — А дальше надо решать этот вопрос системно, иначе мы каждый год будем сталкиваться с подобной ситуацией. Надо выходить из этого замкнутого круга».

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Природа не даст расслабиться

Андрей Щеголев прогнозирует: скорее всего, на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области пожары прекратятся. В ближайшие дни там намечается похолодание, пройдут дожди.

«А вот по Якутии, скорее всего, ситуация останется такой же пожароопасной. Волна жары сохраняется и ситуация с пожарами будет только развиваться», — говорит эксперт.

В целом, по его словам, природа в ближайшее время расслабиться не даст: по прогнозам, к середине века продолжительность пожароопасного сезона в Сибири увеличится примерно на три недели. И хотя «середина века» звучит несколько отдаленно, готовиться нужно уже сейчас.

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Местные жители наблюдают за лесным пожаром в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края

Местные жители наблюдают за лесным пожаром в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края

Фото: РИА Новости/Дмитрий Ворошилов

«Надо закладывать средства, нужны люди: лесников сократили, а те, кто есть, сидят по конторам и пишут отчеты, — объясняет Андрей Щеголев. — Нужно обучать людей современным технологиям: оперативно отслеживать пожары по космоснимкам и оперативно принимать решения».

Специалисты всё чаще сталкиваются с природными аномалиями. Так, в последние годы горят и лес, и тундра за Полярным кругом.

«Например, в 2018 году вспыхнули пожары за Полярным кругом в Норвегии и Швеции — лесники с таким давно не сталкивались. И, кстати, у нас на Кольском полуострове, в Мурманской области, горели леса и тундра — пожарная служба оказалась к этому не готова, — говорит эксперт. — Условия меняются. Пожары идут на Север, и надо быть готовыми к этим изменениям».

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