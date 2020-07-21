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Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прилетел в Хабаровск
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Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прилетел в Хабаровск

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 21 июля, прибыл в Хабаровск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Восток — дело громкое: что ждет Михаила Дегтярева в Хабаровском крае
В первую очередь новому врио главы региона предстоит выстроить коммуникацию с гражданами

Ранее отмечалось, что нового главу региона представит министрам заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов в 14:00 по местному времени (07:00 мск).

Указ об отставке Сергея Фургала в связи с утратой доверия президент подписал в день назначения Михаила Дегтярева в понедельник, 20 июля.

Дегтярев в 2011 и 2016 годах избирался депутатом Госдумы. С 2016 года занимал пост председателя комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва (школы губернаторов).

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах.

Фургала арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

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