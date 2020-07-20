Путин отправил Фургала в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник, 20 июля, на сайте Кремля.

«Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ», — говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Дегтярев.

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