Нового главу Хабаровского края представят правительству региона 21 июля

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет представлен правительству региона во вторник, 21 июля.

Согласно сообщению пресс-службы администрации края, представление министрам состоится в 14:00 по местному времени (07:00 мск).

По данным ТАСС, нового главу региона представит заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от ЛДПР Дегтярев. Госдума приняла решение досрочно прекратить его депутатские полномочия.

Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).