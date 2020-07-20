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В Москве за сутки скончались 17 пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За последние сутки в Москве скончались 17 человек с выявленной пневмонией и положительными тестами на коронавирус, сообщили 20 июля в оперативном штабе.

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Всего за время пандемии в столице умер 4331 пациент с выявленным коронавирусом.

По состоянию на 20 июля в РФ всего выявлено 777 486 случаев COVID-19, умерли свыше 12,4 тыс. пациентов, выздоровели ― 553 602.

коронавирус в России

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин отметил, что показатели смертности от коронавирусной инфекции в стране значительно ниже по сравнению с другими государствами. Таким образом, РФ удается обойтись минимальными потерями.

Кроме того, профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал о том, как коронавирус проник в Россию. По его словам, основными источниками ввоза инфекции стали страны Европы.

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