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Ученый рассказал о маршрутах завоза в Россию COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Коронавирус в Россию проник в основном из стран Европы. К такому выводу пришли специалисты из «Сколково» по итогам проведенного исследования, рассказал в понедельник, 20 июля, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

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Научная работа позволила установить пути завоза в Россию коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, ставшее смертельным уже почти для 600 тыс. человек по всей планете. В исследовании речь шла о 67 независимых завозах инфекции.

«Мы пишем 67, я думаю, что на самом деле это недооценка, я думаю, на самом деле их было больше», — цитирует Базыкина РЕН ТВ. Вирус попал в Россию в конце февраля или начале марта. При этом было большое количество независимых друг от друга каналов завоза инфекции.

«Это не было так, чтобы один человек привез вирус в Россию и заразил остальных. Нет. Было большое число завозов. Это были в основном завозы из Европы, но не только. Мы видим в наших данных топ-менеджеров якутской энергетической компании, которые приезжали из Якутска в Швейцарию и привозили швейцарский вариант вируса в Якутск», — рассказал Базыкин, добавив, что жители Чечни, например, ездили в Саудовскую Аравию и привозили вирус оттуда.

Множество россиян из разных городов возвращались из Европы, будучи инфицированными, отметил он. Основной удар приняла Москва, на нее пришлось 70% приезжающих, а на Петербург — 10%.

Как добавил ученый, высокое количество независимых завозов инфекции он считает уроком для России и для других стран.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин отметил, что показатели смертности от коронавирусной инфекции в России на порядок ниже, чем в других странах. Стране удается обойтись минимальными потерями, подчеркнул он.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 777 486, умерли 12 427 пациентов, выздоровели ― 553 602.

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