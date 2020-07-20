Прямой эфир
Сюжет:

Путин сравнил летальность от COVID-19 в России и других странах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Показатели смертности от коронавирусной инфекции в России на порядок ниже, чем в других странах, удается обойтись минимальными потерями. Такое заявление в понедельник, 20 июля, сделал президент РФ Владимир Путин во время беседы с рабочими судостроительного завода «Залив».

Вирус тревоги: эмоциональность влияет на смертность от COVID-19
Чрезмерная восприимчивость южных народов может вызвать усиление симптомов заболевания

«У нас [смертность от коронавируса] 1,5 процента. Можно как угодно относиться к статистике, доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше», — сказал он.

Путин обратил внимание, что даже в странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы этот показатель достигает 8%,10%,11%,13%, а в некоторых странах больше 15%.

Путин объяснил низкую смертность несколькими факторами, назвав в первую очередь гибкость системы здравоохранения, подготовку специалистов и способность государства мобилизовать ресурсы.

«В целом нам пока удается переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями», — добавил президент.

О низкой летальности от COVID-10 в России в сравнении с другими странами 15 июля говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, она отметила, что смертность за пять месяцев текущего года в РФ не выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С начала пандемии в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020