Прямой эфир
Сюжет:

Голикова сравнила летальность от коронавируса в России и других странах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Летальность от коронавируса в России значительно ниже, чем в других странах. Об этом в среду, 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Летальность от новой коронавирусной инфекции, пока данные Росстата мы имеем только включая май, составила 2,3%, что значительно ниже, чем в других странах мира», — сказала Голикова в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, она отметила, что смертность за пять месяцев текущего года в России не выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности, который мы использовали и который мы накопили для того, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя», — сообщила вице-премьер.

Она заявила, что в настоящее время в стране развернуто 169 тыс. коек для больных COVID-19. В общей сложности, по данным Голиковой, с марта на лечение коронавируса в России было направлено около 40 млрд рублей.

Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах.

На прошлой неделе Голикова рассказала, что наибольшая смертность от COVID-19 в мае была зафиксирована в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

Согласно последним данным, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 746 369, скончались 11 770 пациентов, выздоровели 523 249 человек.кв

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020