Путин оценил ситуацию со смертностью от коронавируса в России

Ситуация с летальностью от коронавируса в России выглядит неплохо. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по нацпроектам в режиме видеоконференции.

«В России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах с развитой системой здравоохранения», — сказал Путин.

Президент отметил, что ежесуточный процент выявленных случаев COVID-19 остается стабильным, а количество выздоровевших растет. В связи с этим подавляющее большинство регионов приступило к смягчению ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

По мнению главы государства, общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, несмотря на определенные сбои. Путин подчеркнул, что во время пандемии главными приоритетами для властей, которые принимали решения, стала забота о людях.

«Именно здесь мы концентрировали усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских, научных центров, делового сообщества и некоммерческих волонтерских организаций», — отметил президент.

Ранее в понедельник вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичным врачам удалось вылечить от COVID-19 почти 165 тыс. пациентов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.