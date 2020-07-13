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Почти 165 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве
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Почти 165 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве врачам удалось вылечить от коронавируса 164 954 пациента. Об этом в понедельник, 13 июля, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 394 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 954», — сказала она журналистам.

Ракова отметила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания медики проводят специальные исследования. Пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Ранее в этот же день иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни. По его словам, не заболеть можно, обладая сильным врожденным иммунитетом. Кроме того, избежать последствий коронавируса могут люди, которые перенесли обычные сезонные простуды.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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