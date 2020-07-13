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Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.

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Так, не заболеть можно, обладая сильным врожденным иммунитетом. При небольшой «дозе» проникнувшего в организм вируса иммунитет сам с ним справится, и человек не заболеет.

В таком случае симптомов COVID-19, вероятно, не будет, но и иммунитет к нему не выработается, пишет 13 июля сайт kp.ru.

Кроме того, избежать последствий коронавируса могут люди, которые перенесли обычные сезонные простуды. Обычно в таком случае у них сохраняются антитела или иммунные Т-клетки, которые дают ответ и коронавирусу.

В случае, если человек заболел COVID-19, обеспечить легкое или бессимптомное протекание болезни позволит в целом сильный организм, который не склонен к тромбозам.

12 июля стало известно, что заразиться коронавирусом можно повторно. Немецкие медики зафиксировали значительное снижение антител у переболевших.

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