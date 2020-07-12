Немецкие медики допустили повторное заражение коронавирусом

Через некоторое время у переболевших COVID-19 людей сильно снижается количество выработанных антител, что влечет вероятность повторного заражения. К такому выводу пришли медики из Германии, сообщает 12 июля телеканал ZDF.

Исследователи повторно взяли анализы у пациентов, которые перенесли коронавирус еще в январе. Выяснилось, что количество антител у таких людей крайне низкое.

«Мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», — отметил главврач клиники Швабинг Клеменс Вендтнер.

При этом врач не смог точно ответить, на сколько это критично для долгосрочного иммунитета. Тем не менее исследование позволило сделать вывод, что заразиться повторно коронавирусом возможно.

Как отмечает телеканал, к аналогичным выводам ранее пришли и китайские ученые. Специалисты указывали, что наибольшее сокращение числа антител наблюдалось у переболевших в бессимптомной форме.

Ранее в воскресенье декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг сообщил о возросшей на 30% заразности коронавирусной инфекции. По его словам, исследования показывают, что сейчас один инфицированный может заразить четырех человек, тогда как в марте такой показатель не превышал трех.