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Голикова назвала регионы с наибольшей смертностью от COVID-19 в мае
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Голикова назвала регионы с наибольшей смертностью от COVID-19 в мае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Наибольшая смертность от COVID-19 в мае была зафиксирована в Центральном, Северо-западном и Приволжском федеральных округах. Об этом 10 июля заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«Теперь что касается майской смертности. Майская смертность у нас возросла на 11,9%. И должна сказать, что здесь основными причинами прироста являются COVID-инфекция и те случаи, в которых COVID-инфекция послужила причиной ускорения роста хронических заболеваний», — сказала она.

Голикова отметила, что в тех случаях, где COVID-19 стал основной причиной гибели, показатель смертности в мае составил 2,5%. В ситуациях, где был подтвержден коронавирус, однако причина смерти была иная, показатель летальности не превысил 4,1%. По ее словам, в целом за апрель-май показатель летальности в Российской Федерации составил соответственно 2,3% и 3,8%.

Ранее в пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что наименьшие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в сутки зафиксированы в Москве, Московской области и Чечне.

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По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

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