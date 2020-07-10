Названы регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19

Наименьшие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в сутки зафиксированы в Москве, Московской области и Чечне. Об этом 10 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В указанных регионах темп прироста новых заболевших за сутки составил 0,3%. Следом за ними идет город Севастополь с показателем 0,4%, затем Брянская и Калининградская области, где он составил 0,5%. Также низкая динамика заболеваемости отмечена в Пензенской области, Республике Дагестан — 0,6%, и в Чукотском автономном округе — 0,7%.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отмечала, что в мире каждый день фиксируются рекордные уровни заражения COVID-19. По ее словам, избежать второй волны в России можно при соблюдении мер безопасности.

В тот же день глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что иммунитет к коронавирусу формируется у всех, кто переболел COVID-19, даже если заболевание протекало в бессимптомной форме.

Депутат Госдумы, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предрек возвращение коронавируса осенью, но к этому моменту у «большой прослойки населения» выработается иммунитет.

По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

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