Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Судебное заседание по делу Фургала проведут в закрытом режиме
Общество
Спецборт с врачами ФМБА прибудет на Байконур из-за вспышки коронавируса
Спорт
«Формула-1» объявила дату проведения гонки в Сочи
Мир
Лавров заявил о растущих рисках ядерного противостояния в мире
Общество
Суд признал незаконным избрание Грудинина главой Совхоза имени Ленина
Сюжет:

Названы регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наименьшие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в сутки зафиксированы в Москве, Московской области и Чечне. Об этом 10 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Не пустить волну: Россия может избежать повторной вспышки вируса
Для этого следует использовать опыт стран, которые сейчас заново переживают эпидемию, считают эксперты

В указанных регионах темп прироста новых заболевших за сутки составил 0,3%. Следом за ними идет город Севастополь с показателем 0,4%, затем Брянская и Калининградская области, где он составил 0,5%. Также низкая динамика заболеваемости отмечена в Пензенской области, Республике Дагестан — 0,6%, и в Чукотском автономном округе — 0,7%.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отмечала, что в мире каждый день фиксируются рекордные уровни заражения COVID-19. По ее словам, избежать второй волны в России можно при соблюдении мер безопасности.

В тот же день глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что иммунитет к коронавирусу формируется у всех, кто переболел COVID-19, даже если заболевание протекало в бессимптомной форме.

Депутат Госдумы, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предрек возвращение коронавируса осенью, но к этому моменту у «большой прослойки населения» выработается иммунитет.

По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

1231

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020