В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в четверг, 9 июля.

«В общей сложности за полгода ВОЗ зарегистрировала более 10 млн случаев COVID-19, причем за каждую из последних двух недель было зарегистрировано более 1 млн случаев», — сказала Вуйнович.

По ее словам, возможность второй волны коронавируса в России зависит от соблюдения гражданами мер безопасности.

Представитель всемирной организации призвала москвичей не забывать о средствах защиты от этого вируса, несмотря на психологическую усталость. Она добавила, что снижение новых случаев заболевания происходит не благодаря естественному течению эпидемии, а благодаря применению комплекса мер общественного здравоохранения для прекращения местной передачи вируса, а также благодаря «ответственным людям, которые соблюдают эти меры».

Ранее, 7 июля, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир еще не прошел пик заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что вспышка болезни ускоряется.

Гебрейесус отметил, что некоторые страны добились значительного прогресса в сокращении смертности от этой инфекции, однако есть государства, в которых смертность все еще растет.

Также председатель ВОЗ говорил о завершении подготовки для поездки экспертов всемирной организации в Китай для совместной работы с китайскими коллегами по выявлению животного источника заболевания.

Согласно данным статистического бюро Worldometer на 9 июля, в мире зафиксировано более 12,1 млн случаев коронавируса, умерли более 552 тыс. пациентов, выздоровели — свыше 7 млн человек.