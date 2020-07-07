ВОЗ отправит специалистов в Китай для выявления источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена направить своих представителей в Китай, чтобы установить источник происхождения коронавируса. Об этом во вторник, 7 июля, заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Трансляция ведется в его Twitter.

«Задача будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку», — сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что ВОЗ в настоящий момент определяет подробные параметры миссии.

5 июля старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон заявил, что коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации. Однако был в спящем состоянии, и его «пробуждение» спровоцировал ряд факторов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

К настоящему моменту, по данным статистического бюро Worldometer, по всему миру зарегистрировано более 11,8 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли более 542 тыс. человек, вылечились — более 6,7 млн.