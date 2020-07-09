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Мурашко рассказал о формировании иммунитета к коронавирусу

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Фото: TASS/imago images/Xinhua
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Иммунитет к коронавирусу формируется у всех, кто переболел COVID-19, даже если заболевание протекало в бессимптомной форме, рассказал 8 июля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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По его словам, от тяжести протекания болезни зависит стойкость приобретенного иммунитета. Однако «тяжелые больные» сталкиваются с последующим нарушением работы легких, сердца.

Работу российской системы здравоохранения в период пандемии министр оценил позитивно, отметив, что сейчас уже по всей стране наблюдается снижение заболеваемости.

«Наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью, мы не столкнулись с дефицитом медицинской помощи», — сказал в эфире телеканала «Россия 1».

3 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что иммунитет к коронавирусу формируется у всех переболевших. Однако, по ее словам, не ясно как долго он будет сохраняться. Российские ученые рекомендовали оценивать состояние иммунитета не раньше чем через 48 дней с момента заболевания.

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