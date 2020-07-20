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Объявлена причина огромных пробок на въезде на Куршскую косу

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В администрации Куршской косы (Калининградская область) считают, что огромные пробки возникли из-за закрытых границ. В минувшие выходные заторы начинались на въезде в Зеленоградск. Людям приходилось ждать в очереди по три-четыре часа.

«Несмотря на принятые меры, избежать скопления автомобилей не удалось. Людей было очень много, и такая ситуация связана с закрытием границ: калининградцы остались дома, приехали жители других регионов», — пояснила Калининград.Ru пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова. На въезде на Куршскую косу установили онлайн-камеру. Трансляцию ведут на официальном YouTube-канале национального парка.

Напомним, власти Калининградской области заберут три участка для расширения дороги от круговой развязки в Зеленоградске до въезда на Куршскую косу. С собственниками земель заключат соглашения об изъятии земли для государственных нужд. Ранее глава региона Антон Алиханов заявил, что реконструкция трассы от круговой развязки до городского кладбища начнется в этом году и завершится в 2021-м.

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