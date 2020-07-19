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Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье, 19 июля.

«Правительство поможет продвижению экспорта российского кино и анимации, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов», — говорится в сообщении кабмина.

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До 70% средств федеральной поддержки направят на проекты в сфере кино и анимации, до 30% — на IT-продукцию. Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов и на продвижение.

Претендентов на получение субсидий будут отбирать не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объема господдержки.

Субсидии выделяются в рамках федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и бизнес» для продвижения, сертификации и адаптации российской продукции за границей.

В пятницу, 17 июля, в Минкультуры России сообщили о начале работы оперативного штаба, созданного для поддержки отечественной киноиндустрии в ситуации, сложившейся в период пандемии коронавируса. Штаб займется разработкой мер по выходу из кризиса.

В конце апреля в Фонде кино пообещали помочь пострадавшим в России в период пандемии коронавируса проектам. В фонде рассмотрят обращения о переносе сроков проката поддержанных им фильмов и о возврате студиями денег.

В апреле председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин назвал пандемию губительной для отечественной киноиндустрии и кинотеатров. Была приостановлена большая часть съемок, студии потерпели убытки из-за простоя. Отмечалось, что 60–70% доходов от проката приходят от кинотеатров, которые закрылись из-за коронавирусных ограничений.

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