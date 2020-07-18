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Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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В ходе включения в соцсети Facebook из Брюсселя Конте заявил, что процесс делает очень сложным множество сторон, участвующих в обсуждении. Итальянский премьер отметил, что на карту поставлено много вопросов, по которым лидеры ищут общие позиции.

Кроме того, Конте добавил, что никто не должен утверждать неэффективные средства, все они должны быть соразмерно тому, что переживает Евросоюз. Премьер-министр заключил, что сейчас необходим надежный и твердый коллективный ответ, пишет «РИА Новости».

Чрезвычайный саммит лидеров стран Евросоюза будет длиться в Брюсселе 17–18 июля. Участники обсудят план восстановления экономик после коронавирусного кризиса и бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет.

Лидеры стран ЕС не договорились по бюджету в первый день самиита. Во второй день в Брюсселе они пытаются найти общий выход из тупиковой ситуации, в которой они оказались накануне по итогам нескольких раундов переговоров и двусторонних консультаций по пакету мер восстановления европейской экономики после кризиса из-за коронавируса.

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