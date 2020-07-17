Жесткий евроремонт: зачем Вашингтон активно ссорится с Брюсселем

США ввели санкции против газопровода «Северный поток – 2». В четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что подобные действия Вашингтона нарушают суверенитет Европы, которая решительно отвергает экстерриториальные санкции. Этот эпизод далеко не единственный в набирающем силу противостоянии Вашингтона и Брюсселя . Президент Дональд Трамп вновь обвинил Евросоюз в эксплуатации Соединенных Штатов и несправедливом отношении к американцам. По его словам, ЕС создали для того, чтобы получать выгоду за счет Вашингтона. Зачем американский лидер идет на обострение с Брюсселем — в материале «Известий».

Использовать США

«Мы находимся в огромной экономической конкуренции, в частности с Европой, которая никогда к нам хорошо не относилась. Европейский союз был создан для того, чтобы использовать США в своих целях. Он был создан и использует США. Он извлекают выгоду из своего положения. Я это знаю, и они (европейские страны. — «Известия») знают, что я в курсе, в отличие от других [американских] президентов», — заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистам в Белом доме.

трамп Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Ismail Zitouny

Американский лидер пояснил, что проблемы в отношениях связаны с торговлей, в которой европейские государства «очень плохо относятся к США» . «Они были несправедливы по отношению к нам на протяжении многих, многих десятилетий», — подытожил глава государства, отметив, что эту проблему очень легко решить и он уже был готов это сделать, но началась пандемия коронавируса.

Сложности в отношениях Вашингтона и Брюсселя начались после прихода Дональда Трампа к власти. Отношения с европейскими коллегами как-то сразу не заладились. Особенно с канцлером ведущей страны Евросоюза — Германии.

Никакой химии в отношениях

Еще будучи кандидатом в президенты, Трамп активно критиковал политику открытых дверей Ангелы Меркель, называл ее политиком, «разрушающим Германию», выражал недовольство поведением немцев в НАТО, напоминал о «внушительном денежном долге» и требовал от европейских стран выделять 2% ВВП на оборону, пытался навязать закупки американского сжиженного газа вместо значительно более дешевого российского.

Личная встреча Меркель и американского президента в мае 2017 года ситуации не улучшила. По итогам трехчасовых переговоров канцлер дипломатично заметила, что она довольна и приемом, и самой беседой с президентом США. Однако у следивших за встречей журналистов сложилось впечатление, что переговоры прошли не слишком гладко и противоречия сняты не были.

трамп Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Global Look Press/Ralf Hirschberger

Едва заселившись в Белый дом, Дональд Трамп похоронил один из главных международных проектов своего предшественника, президента Барака Обамы, — создание Транстихоокеанского торгового партнерства и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, а впоследствии абсолютно открыто приветствовал Brexit. В Брюсселе беспокоились из-за отношения Трампа к Евросоюзу (американский президент заявлял, что «совершенно неважно, будет существовать ЕС или же развалится»).

В октябре 2018 года он заявил, что никто не относится к США хуже, чем Евросоюз. В тот период такие заявления объяснялись тарифными спорами, разразившимися между сторонами, после того как Соединенные Штаты в марте 2018 года заявили о введении пошлин на ввоз стали (в размере 25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Мексики и Канады. Однако США дали им отсрочку до 1 июня. С 1 июня ограничения вступили в силу. Брюссель ответил через месяц: с 1 июля ввел 25-процентные пошлины на ряд продуктов питания, виски, табачные изделия, одежду, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию из США на сумму €2,8 млрд.

При этом европейцы старались максимально сгладить конфликт, называя произошедшее не торговой войной, как писали многие американские СМИ, а торговым спором. Тем временем из США поступали тревожные сообщения: Минсельхоз объявил о разработке плана в $11 млрд поддержки местных фермеров для возмещения ущерба от «незаконных ответных мер» Евросоюза. Было ясно, что Трамп готовится к затяжному конфликту и отступать не намерен.

В разгар торговой войны

Жан-Клод Юнкер, занимавший в то время пост председателя Европейской комиссии, смог тогда примирить ЕС и США, торговой войны удалось избежать: стороны договорились о смягчении тарифной политики, установлении нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий для промышленных товаров, не относящихся к автомобилестроению. Помимо этого, они условились наращивать торговлю услугами, химическими товарами, фармацевтикой, медицинской продукцией, соей. Европейцы также пообещали закупать у США значительные объемы сжиженного природного газа.

Казалось, конфликт был исчерпан. Однако даже после урегулирования Трамп периодически грозил Евросоюзу «чем-то жестким» на фоне возникающих торговых разногласий. А также активно критиковал переговоры по выходу Великобритании из ЕС, считая, что «они ведутся плохо» и можно делать это совершенно по-другому.

брек Фото: Global Look Press/Han YanPaulMcErlane

В марте этого года, во время быстрого распространения COVID-19 по европейским странам, американский лидер раскритиковал Евросоюз за то, что он «не смог принять те же меры предосторожности», которые ввели американские власти для предупреждения коронавируса, и в одностороннем порядке временно запретил въезд в страну из Европы . В Брюсселе такое решение осудили.

Особенно не понравилось то, что оно было принято без консультаций с Евросоюзом. «Коронавирус — это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий», — говорилось в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Вскоре въезд в ЕС из США также запретили. Несмотря на то что распространение коронавируса в европейских странах удалось взять под контроль, американский лидер так и не снял запрет на въезд. Евросоюз, учитывая число инфицированных в США, также отказался разрешать въезд из Соединенных Штатов.

Под предводительством Германии

С 1 июля председателем Евросоюза стала Германия. В Берлине сразу дали понять, что, несмотря на обострение американо-китайских отношений, именно взаимодействие с КНР канцлер решила сделать внешнеполитическим приоритетом Евросоюза. «Эта древнейшая цивилизация с пятитысячелетней историей всего лишь возвращается на то центральное место мировой арены, которое она занимала на протяжении многих столетий. И европейцам следует не просто развивать торгово-экономические отношения с этой страной и поддерживать протокольные контакты, но и учитывать, с какой решимостью Китай претендует на ведущую роль в существующих структурах международной архитектуры», — пояснила глава немецкого правительства, добавив, что тем временем «сотрудничество с США в настоящее время труднее, чем этого бы хотелось.

Помимо этого, Германия намерена отстаивать газопровод «Северный поток – 2», так сильно раздражающий Вашингтон. 15 июля госсекретарь Майк Помпео объявил о введении новых санкций против СП-2. На следующий день глава германской дипломатии Хайко Маас заявил, что подобные меры нарушают суверенитет Европы. «Европейская энергетическая политика проводится в Европе, а не в Вашингтоне. Мы решительно отвергаем экстерриториальные санкции», — подчеркнул дипломат.

поток Фото: REUTERS/Axel Schmidt

В ФРГ задумались об ответе на американские санкции из-за СП-2. В палате представителей конгресса США представили законопроект о расширении ограничительных мер против «Северного потока – 2», который может затронуть европейские компании.

Президент США Дональд Трамп осознанно идет на конфликт, уверена руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «Брюссель пытается выработать какую-то самостоятельную позицию в условиях слишком большого давления со стороны Вашингтона. Санкционная политика США, которая очень сильно бьет по ЕС, не нравится основному игроку в Евросоюза — Германии. США не намерены отступать ни при каких обстоятельствах, недовольство со стороны Брюсселя никак не повлияет на решение Трампа и дальше проводить жесткую санкционную политику», — полагает американист.