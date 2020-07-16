МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций

Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.

По его словам, вводя ограничения, США игнорирует суверенитет Европы и ее право решать «где и как она будет получать энергию».

«Европейская энергетическая политика проводится в Европе, а не в Вашингтоне. Мы решительно отвергаем экстерриториальные санкции», — подчеркнул дипломат.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп обновил рекомендации по действию закона о противодействии России через санкции (закон CAATSA), включив в них «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока – 2». Таким образом, лица совершающие инвестиции или связанные с такой деятельностью, «включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также суда, причастные к прокладке трубопроводов, могут стать объектами санкций».

В тот же день Помпео в ходе брифинга объявил о расширении санкций Вашингтона в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока». В то же время в Госдепе заявили, что США пока не вводят санкции против российских трубопроводов.

30 июня сообщалось, что несколько американских сенаторов предложили включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопроводa «Северный поток – 2» в проект оборонного бюджетa США на 2020/21 финансовый год.

За два дня до этого альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток–2» был внесен в палату представителей конгресса США.