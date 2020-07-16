Помпео пригрозил участникам «Северного потока – 2» последствиями

Госдепартамент США обновил рекомендации по действию закона противодействии России через санкции (закон CAATSA), включив в них «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока — 2». Об этом в среду, 15 июля, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на пресс-конференции. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что (США) не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия», — отметил госсекретарь.

В американском внешнеполитическом ведомстве также пояснили, что рекомендации включают «инвестиции или любую другую деятельность, причастную к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей через трубопроводы, в том числе «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока — 2». Теперь, как сообщили в госдепе, все лица совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью «включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также суда, причастные к прокладке трубопроводов, могут стать объектами санкций».

«Если мы определим, что введение санкций правомерно в соответствии с этими рекомендациями, мы не будем сомневаться в их введении», — отметили в госдепартаменте.

Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом.

30 июня сообщалось, что несколько американских сенаторов предложили включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопроводa «Северный поток – 2» в проект оборонного бюджетa США на 2020/21 финансовый год.

За два дня до этого альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» был внесен в палату представителей конгресса США.

Украинская компания «Нафтогаз» призвала Штаты скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.

В свою очередь, в правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США проекту.

В настоящее время газопровод завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020 либо в начале 2021 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.