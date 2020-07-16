Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
Мир
США предпримут действия в отношении популярных китайских приложений
Армия
Первый самолет-амфибия Бе-200 поступил на вооружение ВМФ РФ
Мир
Помпео пригрозил участникам «Северного потока – 2» последствиями
Общество
Росприроднадзор отложил проверки золотодобывающих компаний из-за COVID-19

Помпео пригрозил участникам «Северного потока – 2» последствиями

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдепартамент США обновил рекомендации по действию закона противодействии России через санкции (закон CAATSA), включив в них «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока — 2». Об этом в среду, 15 июля, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на пресс-конференции. Об этом сообщает Bloomberg.

Строжайшие союзники: к чему приведут разногласия между Германией и США
На повестке двух стран стоят вывод из ФРГ американских войск и конфликт вокруг «Северного потока – 2»

«Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что (США) не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия», — отметил госсекретарь.

В американском внешнеполитическом ведомстве также пояснили, что рекомендации включают «инвестиции или любую другую деятельность, причастную к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей через трубопроводы, в том числе «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока — 2». Теперь, как сообщили в госдепе, все лица совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью «включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также суда, причастные к прокладке трубопроводов, могут стать объектами санкций».

«Если мы определим, что введение санкций правомерно в соответствии с этими рекомендациями, мы не будем сомневаться в их введении», — отметили в госдепартаменте.

Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом.

30 июня сообщалось, что несколько американских сенаторов предложили включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопроводa «Северный поток – 2» в проект оборонного бюджетa США на 2020/21 финансовый год.

За два дня до этого альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» был внесен в палату представителей конгресса США.

Экологика: в ФРГ собрались использовать «СП-2» в «зеленых» целях
В Германии надеются на сотрудничество с Россией в области водородной энергетики

Украинская компания «Нафтогаз» призвала Штаты скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.

В свою очередь, в правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США проекту.

В настоящее время газопровод завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020 либо в начале 2021 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020