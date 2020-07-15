Госдеп уточнил информацию о введении санкций против «Северного потока – 2»

Госдепартамент США пока не вводит санкции против российских трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), но может сделать это в будущем, говорится в заявлении ведомства 15 июля.

«Госдепартамент на данный момент не вводит никаких санкций в соответствии с разделом 232 CAATSA. Однако, если мы решим, что введение санкций в соответствии с разделом 232 является целесообразным в соответствии с этим обновленным руководством, мы без колебаний сделаем это», — отмечается в тексте.

Ранее в этот же день глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга объявил о расширении санкций Вашингтона в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение США, назвав его «политическим давлением в целях нечистоплотной конкуренции».

30 июня сообщалось, что несколько американских сенаторов предложили включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока – 2» в проект оборонного бюджетa США на 2020/21 финансовый год.

В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020 либо в начале 2021 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.