Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»

Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции. Об этом заявила в среду, 15 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции. Показатель слабости американской системы. Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов нет», — цитирует ее ТАСС.

Ранее в этот же день глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга объявил о расширении санкций Вашингтона в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока».

30 июня сообщалось, что несколько американских сенаторов предложили включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока – 2» в проект оборонного бюджетa США на 2020/21 финансовый год.

За два дня до этого альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» был внесен в палату представителей конгресса США. Украинская компания «Нафтогаз» призвала Штаты скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.

В свою очередь, в правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США проекту.

В настоящее время газопровод завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020 либо в начале 2021 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.